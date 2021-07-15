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新冠肺炎疫情裡　暖炸你的三個愛的小故事

▲▼星展銀行,星展台灣,新冠肺炎,崇高使命,保險,公益。（圖／翻攝自星展銀行官網）

▲星展台灣一直以實質行動關懷弱勢團體，替受疫情影響的弱勢團體送來溫情。（圖／翻攝自星展銀行官網，下同）

生活中心／綜合報導

新冠病毒危機籠罩下，台式正能量大爆發
經歷2020年全球被嚴重疫情風暴席捲，眾人在紛擾驚恐的疫情變化下，不得不改變原本的生活，生活型態突然的改變，體認到健康的可貴及生命的重量，儘管人們身處於逆境、充滿惶惶不安，但仍有許多善意支撐著台灣，像是以專業勇氣守護前線的醫護戰士們、還有努力堅守工作崗位維持日常穩定的人們、減少群聚降低傳播風險的你我以及各大企業捐錢出力，都是一道如星光般耀眼的光芒，台灣最溫暖的人情味大爆發，許多你不知道的暖心的小故事早已默默展開。

第一道光芒　熬夜加班只為通過台灣首張新冠病毒有補償金保障
2020年疫情全球大爆發之時，人心惶惶之虞各地還是有充滿使命感的小市民想為台灣人民盡一份心。在星展台灣負責銀行保險相關業務的Amber，因看到集團在新加坡及香港提供新冠病毒的保險保障，於是也想讓星展台灣客戶得到相同權益。但推出一張新保單需要很長的時間審核與準備，但病毒無情肆虐，最缺的就是時間，Amber犧牲與家人的時光，連續兩週天天加班到深夜，最後在星展全體齊心努力之下短短15天就與安達產險合力推出為期45天的法定傳染疾病補償金保險保障，星展銀行迅速高效完成推動新冠保單，提供相關保險保障作為客戶權益的領頭羊。Amber笑說「當時公司其他部門的同事真的都很幫忙，共同為一件事情努力的感覺很棒。一切的辛苦都是值得的！」。

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疫情下，最安心的守護►►►

▲▼星展銀行,星展台灣,新冠肺炎,崇高使命,保險,公益。（圖／翻攝自星展銀行官網）

▲星展台灣推出為期45天的法定傳染疾病補償金保險保障，在疫情下給民眾安心的守護。

第二道光芒　一個小動作讓外籍客戶感受到台灣的良善與溫暖
無論是觀光或是長住在台灣的外國人，不少人對台灣的印象都是「台灣最美的風景是人」，對於台灣濃厚人情味，因工作來台處理業務的夏先生很有感觸，初來乍到對台灣法規、找尋營運地點都不熟悉，但星展台灣客戶關係經理Lawrence在業務服務之外，主動協助夏先生在台灣的生活所需，還利用假日帶夏先生熟悉生活環境。更在新冠肺炎疫情爆發時，隻身在台的夏先生出現身體不適、血壓過高以及暈眩等症狀Lawrence扮演家人朋友的角色協助照護，讓夏先生感動地說：「等疫情結束，一定要邀請Lawrence造訪我的家鄉，就像是Lawrence為我所付出的一樣。」星展台灣待客如親的崇高使命在每位員工身上可以輕易顯現，人與人的連結更加溫暖。

展現台灣最美的風景►►►

▲▼星展銀行,星展台灣,新冠肺炎,崇高使命,保險,公益。（圖／翻攝自星展銀行官網）

▲星展台灣視客如親，讓來台的外籍客戶充分感受到台灣人的熱情與良善。

第三道光芒　疫情肆虐捐款崩落、一個微小力量可以幫助弱勢帶動眾人合力助之
疫情衝擊很多企業岌岌可危，許多公益單位也造成極大衝擊，其中「樂山教養院」因疫情影響主要募款活動全面停擺、捐款及物資捐贈驟減，陷入營運困境。星展台灣客服中心同仁Stella得知後，立刻與同事規劃衣物募集活動，收到大量八成新至全新的衣物，讓樂山院生試穿挑選，成果頗豐；2020年7月熱情號召參與樂山愛心義賣園遊會；今年3月台灣疫情和緩時，則有100多位星展職員陪院生一起拜訪木柵動物園，看著院生露出開心笑容，讓人心中彷彿也被暖陽照拂，有著滿滿的感動。

4月接力，有300位星展台灣員工和眷屬投入樂山院慶園遊會中，協助物資整理、攤位義賣或是陪伴院生，最終更募集了近10萬元的捐款收入。Stella表示，助人服務的初心猶如漣漪，看似微小的力量卻能不停向外擴展，創造綿長深遠的影響，最重要的是，彼此在互動中雙向感受到的關懷與愛，為心靈帶來無與倫比的滿足感。

溫暖相伴，攜手前行►►►

▲▼星展銀行,星展台灣,新冠肺炎,崇高使命,保險,公益。（圖／翻攝自星展銀行官網）

▲以熱情關懷弱勢團體是星展台灣一直持續在做的事。

初心始終如一，星展抱持「崇高使命」
他們的故事，背後總有強大的力量支援，在疫情下可以看到人的善念、看出企業的初心。能迅速促成新冠保單、提供外籍客戶生活協助以及持續進行公益活動，多項任務要在短時間完成並非易事，需要許多人目標一致、企業本體支持同心協力才能達成；尤其是在重大災害肆虐的時刻，不是先求自保，而是發揮「感同身受、同島一命」的精神，以行動展現企業無私的崇高使命。因此，星展銀行將這些動人故事都詳細記錄在「崇高使命」專題之中，期望向大眾傳遞「不放棄任何希望」的意念，攜手一起面對困境挑戰，再見生命閃耀的動人光彩。

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