大陸單日新增40例「39人在江蘇」！　南京疫情擴散至四省

▲南京進行全員核酸檢測。（圖／CFP）
記者鄭思楠／綜合報導
江蘇南京的新冠肺炎疫情反彈，並蔓延到廣東、遼寧、安徽、四川。大陸衛健委26日通報，25日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例76例，其中境外輸入病例36例（雲南18例，廣東8例，福建5例，內蒙古2例，河南2例，北京1例），本土病例40例（江蘇39例，遼寧1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
境外輸入現有確診病例592例（其中重症病例15例），現有疑似病例2例。累計確診病例7246例，累計治愈出院病例6654例，無死亡病例。
截至7月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例741例（其中重症病例17例），累計治愈出院病例87228例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92605例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1075952人，尚在醫學觀察的密切接觸者9990人。
據江蘇衛健委通報，25日，江蘇新增本土確診病例39例（南京市報告38例，其中8例為無症狀感染者轉為確診病例；宿遷市報告1例，為無症狀感染者轉為確診病例），新增本土無症狀感染者1例，為南京市報告。
其中，南京市新增本土確診病例中，27例為輕型，11例為普通型；宿遷市新增1例為普通型。
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