省錢住一晚390民宿！她悔貼「恐怖開箱文」　按遙控驚見詭異現象

▲省錢住民宿「一晚390元」，按冷氣遙控驚見一現象，她嚇「到底是誰轉台了」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人出門旅遊玩樂，為了能減少一些旅費支出，可能會選擇找民宿過夜。一名女網友在臉書「爆怨2公社」表示，她日前透過訂房網站，訂了一間一晚390元的民宿，不料入住後發現「床單有污漬、前房客的頭髮」，而且電視還會自己轉台，讓她當場看傻眼，嚇出一身冷汗。

原PO在「爆怨2公社」說，她日前在外地過夜，為了省錢，就透過訂房網站訂了一間390元的民宿，抵達後「入口有多糟糕先不提」，進入房間就立刻聞到濃濃菸味，接著床單的床罩上還有污漬，甚至有前房客遺留的頭髮，讓她苦笑「感覺疫情期間，民宿的生意依然巔峰啊」，也忍不住自嘲「畢竟390，能住多好」。

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▲原PO貼出當時房間的照片。（圖／翻攝自爆怨2公社）

她後來打內線反應給客服，客服立刻派房務幫她換床單罩，並且順便替換冷氣遙控電池，不料下一秒奇怪的事情發生了，房務在裝冷氣遙控電池時，電視螢幕突然被轉台，但當下房務手上只有拿冷氣遙控器，而電視遙控器距離2人約有100公分，讓她瞬間冷汗狂冒「到底是誰轉台了？」

文章分享後引發網友熱議，有人說「空調不用開就很涼了吧」、「我也想知道是誰幫妳轉台了」、「390元一晚的，説真的我連進去看的勇氣都沒有，真的」、「去年我住一樣390的，連棉被都沒有」、「晚上搞不好會有人在床邊盯著你」、「可能是冷氣遙控器的頻率對到吧，不然我沒有其他解釋了」。