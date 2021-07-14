　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／三級防疫治安空轉！全台警辦案績效「暴跌剩1成」　揭背後原因

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來台灣新冠肺炎（COVDI-19）疫情逐漸緩和，政府更宣布在7月13日宣布疫情「微解封」但台灣疫情從5月15日宣布進入三級警戒後，台灣治安工作也進入「封城狀態」高檢署為了配合政府防疫政策，發公文通令全國檢察署開始配合防疫減縮辦案。其中除高檢署成立「查察疫情不實訊息督導小組」與調查局、刑事局建置「疫情查假訊息犯罪聯繫平台」嚴打疫情假訊息外，卻要求檢察署、調查、廉政機關非必要「開庭、約談、案件執行均暫緩」基層警辦案無法申請搜索票拘票，幾乎無法辦案叫苦連天。

由於檢察系統防疫對案件辦理亮紅燈，也讓全國警察機關叫苦連天，不少詐騙、毒品甚至是黑幫組織犯罪監控告一段落，卻請不到搜索票拘票無法執行，甚至還有外勤人員搜索票到手了，卻在執行前夕遭檢察署以「配合防疫」政策為由，要求暫緩執行逮捕要犯行動。

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

從台灣5月15日防疫三級警戒開始，檢警無法動員量能辦案也造成台灣治安工作呈現「空轉狀態」以警方統計全國組織犯罪（黑幫組織犯罪）為例，從防疫三級警戒前，全國警察機關從1月到5月15日前破獲黑幫組織高達163件、清查到案黑幫成員共1234人，但從防疫警戒開設後到6月底，全國警方僅破獲18件黑幫、約談黑幫成員僅113人。

三級警戒後黑幫組織犯罪破案率降到僅有11%、到案人數僅剩9%，若以同期4月初統計到5月15日，以及三級警戒後統計到6月底，破案率也僅剩39%、到案人數也只剩下32%。

全台警查緝毒品案件因防疫呈現低迷趨勢，根據警方統計數據，上半年到5月三級警戒開設前，全國重大毒品案件破獲高達134件，三級警戒後到6月底警方只破獲18件重大毒品案件，若以年初統計數據比較三級警戒後、全台警方毒品破案件數僅剩下13%，若以更精準的區間資料，統計4月初到5月15日三級警戒施行前後資料，警方的重大毒品破案率也僅剩下36%。

警方打擊詐欺犯罪部分也好不到哪裡去，上半年到三級警戒前，警方破獲詐欺案件高達471件，查緝行動到案人數高達4303人，三級警戒後到6月底僅剩下113件、1077人，若以同區間4月到5月三級警戒施行後做前後區間比對，案件破獲率不減反增到126.6%、詐騙犯到案人數也增加107.7%。

雖然詐騙案破獲件數以同時間區間比較，呈現微幅上升趨勢，但事實上根據刑事局預防科公布的詐騙案件統計，光是疫情警戒期間，投資詐騙案類就遠比去年同期增加了93%，加上詐騙犯罪或一般詐欺車手犯罪警方可以現行犯逮捕，較不受法務部高檢署防疫暫緩辦案政策影響。

基層外勤警員憂慮，倘若政府防疫警戒再不解封，難道治安工作就要這樣一直擺爛下去，有警員認為，警方都可配合防疫政策進行異地分流偵訊降低感染風險讓犯罪偵查工作得以繼續，為什麼「檢察系統就不行？」甚至連近日宣布「微解封」後，各地仍有警察赴地檢署報請指揮偵查犯罪，卻無法順利請票行動的窘境。

尤有甚者，不少監控犯罪集團的警分局、派出所或縣市刑警大隊，看著詐騙集團、黑幫堂口一直移動巢穴，被害人頻頻增加，卻苦等不到檢察官的支持無法及時除惡「只能做看歹徒一直犯罪」拿防疫當藉口不開庭，不辦案，坐視地方治安工作空轉，這又豈是民眾之福？

對次刑事局表示，雖然案件數續有微幅下降，但警方面對重大矚目或事關社會治安的緊急重大案件絕對會第一時間發動偵查並執行維護治安，目前台灣社會治安狀況仍屬長期穩定狀態，請民眾放心。

【相關新聞】

快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」　自治會長林勝東強硬回擊

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了　警方急戒護送檢疫所隔離

ET快訊
10年來不尻睡不著「每天一兩發」　性治療師：影響2關鍵才算成
單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改　立委罵
快訊／A女向雞排妹道歉了！急改口：我們都是被害人
鳳梨捐出30萬！助「柔道黃小弟」家人上訴：要認為我做秀就盡量
陳水扁血氧降到90%「臥病在床」　現況曝光
鑰匙放車上竟「熱炸」　她見這幕傻眼：怎變一道菜？
快訊／雪隧晚間驚傳火燒車！隧道雙向暫封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／三級防疫治安空轉！全台警辦案績效「暴跌剩1成」　揭背後原因

快訊／雲林街友「拒打疫苗」突暴斃陳屍公園　篩檢結果出爐

高雄大哥為了7萬揮刀斬手足！　弟媳拿鞋狂捶罵「你畜生」

確診者持刀砍傷3女護理師！開庭自稱無罪　辯護律師爆：他看到鬼

被叫「阿姨」氣炸！台南婦大鬧衛生所　16歲女兒求：她不是故意的

謠傳「高端二期試驗有人死」　中研院士已澄清是假消息

他以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車　背後有洋蔥

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬悲慟...要指揮中心提醒這件事

超前部署！金門設2防疫旅館　消防演練避免喬友大火重演

居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

7歲底迪拔牙！牙齒纏線綁門把　連關3次才成功「不怕痛秀成果」

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

獨／三級防疫治安空轉！全台警辦案績效「暴跌剩1成」　揭背後原因

快訊／雲林街友「拒打疫苗」突暴斃陳屍公園　篩檢結果出爐

高雄大哥為了7萬揮刀斬手足！　弟媳拿鞋狂捶罵「你畜生」

確診者持刀砍傷3女護理師！開庭自稱無罪　辯護律師爆：他看到鬼

被叫「阿姨」氣炸！台南婦大鬧衛生所　16歲女兒求：她不是故意的

謠傳「高端二期試驗有人死」　中研院士已澄清是假消息

他以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車　背後有洋蔥

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬悲慟...要指揮中心提醒這件事

超前部署！金門設2防疫旅館　消防演練避免喬友大火重演

居家檢疫外出倒垃圾挨罰擺爛　天母豪宅遭查封！急叩朋友吐10萬

外送員看訊息通知驚見客人說出「超狂2字」！網羞起鬨：我已經抵達

三級警戒實施居家辦公　台北辦公室空置率「下降0.4%」探10年新低

貨幣繼續寬鬆！Fed主席國會證詞　經濟復甦「還沒達標」

「打擊更活躍」味全2戰狂敲20安　優瑪不好打？葉總這樣說

共機14天擾台11次！今再派運8反潛機　空軍廣播驅離

超多人不知道！把握「6個燃脂時間」，讓減重事半功倍

口碑爆棚！　《洛基》迎大結局…迪士尼宣布「確定續訂第二季」

女客人趁取貨「連偷5次」　馬國畢公開監視器畫面…原諒原因曝光！

單選AZ疫苗者暴增19倍！指揮中心「計算錯誤」急修改…立委罵翻

日本國產疫苗採「免疫橋接」設計最終試驗　比對他牌疫苗抗體量

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

快訊／苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」斷氣！搶救不治亡

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝　機車躺地

台中市區微解封驚見「送肉粽」

酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

更多熱門

相關新聞

男生小心！疫情「上網交友被騙」案件暴增

男生小心！疫情「上網交友被騙」案件暴增

疫情期間，民眾宅在家之時間較以往長，上網的時間也相對久，消保處發現多起業者假網路交友之名，行不當銷售之實，從而衍生消費糾紛之案例，其中又以男性被推銷美容產品最多，佔了6成，且最多還被騙了28萬，因此，要特別提醒民眾在網路交友，一定要應慎選對象，以防落入陷阱。

「投資致富」保全兩度中招　16萬積蓄飛了

「投資致富」保全兩度中招　16萬積蓄飛了

楊源明接任北市警局長　蔡蒼柏接任中市警局長

楊源明接任北市警局長　蔡蒼柏接任中市警局長

小資女遭投資詐騙百萬　「網公」秒刪好友

小資女遭投資詐騙百萬　「網公」秒刪好友

電子煙一族哭了　最大盤商被扣千萬元煙油

電子煙一族哭了　最大盤商被扣千萬元煙油

關鍵字：

刑事局警政署全般刑案統計治安空轉

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

「4成人只選莫德納」GG！陳時中：以AZ為主

快訊／今增本土17例、另增6死

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面