獨／三級防疫治安空轉！全台警辦案績效「暴跌剩1成」　揭背後原因

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來台灣新冠肺炎（COVDI-19）疫情逐漸緩和，政府更宣布在7月13日宣布疫情「微解封」但台灣疫情從5月15日宣布進入三級警戒後，台灣治安工作也進入「封城狀態」高檢署為了配合政府防疫政策，發公文通令全國檢察署開始配合防疫減縮辦案。其中除高檢署成立「查察疫情不實訊息督導小組」與調查局、刑事局建置「疫情查假訊息犯罪聯繫平台」嚴打疫情假訊息外，卻要求檢察署、調查、廉政機關非必要「開庭、約談、案件執行均暫緩」基層警辦案無法申請搜索票拘票，幾乎無法辦案叫苦連天。

由於檢察系統防疫對案件辦理亮紅燈，也讓全國警察機關叫苦連天，不少詐騙、毒品甚至是黑幫組織犯罪監控告一段落，卻請不到搜索票拘票無法執行，甚至還有外勤人員搜索票到手了，卻在執行前夕遭檢察署以「配合防疫」政策為由，要求暫緩執行逮捕要犯行動。

▲刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

從台灣5月15日防疫三級警戒開始，檢警無法動員量能辦案也造成台灣治安工作呈現「空轉狀態」以警方統計全國組織犯罪（黑幫組織犯罪）為例，從防疫三級警戒前，全國警察機關從1月到5月15日前破獲黑幫組織高達163件、清查到案黑幫成員共1234人，但從防疫警戒開設後到6月底，全國警方僅破獲18件黑幫、約談黑幫成員僅113人。

三級警戒後黑幫組織犯罪破案率降到僅有11%、到案人數僅剩9%，若以同期4月初統計到5月15日，以及三級警戒後統計到6月底，破案率也僅剩39%、到案人數也只剩下32%。

全台警查緝毒品案件因防疫呈現低迷趨勢，根據警方統計數據，上半年到5月三級警戒開設前，全國重大毒品案件破獲高達134件，三級警戒後到6月底警方只破獲18件重大毒品案件，若以年初統計數據比較三級警戒後、全台警方毒品破案件數僅剩下13%，若以更精準的區間資料，統計4月初到5月15日三級警戒施行前後資料，警方的重大毒品破案率也僅剩下36%。

警方打擊詐欺犯罪部分也好不到哪裡去，上半年到三級警戒前，警方破獲詐欺案件高達471件，查緝行動到案人數高達4303人，三級警戒後到6月底僅剩下113件、1077人，若以同區間4月到5月三級警戒施行後做前後區間比對，案件破獲率不減反增到126.6%、詐騙犯到案人數也增加107.7%。



雖然詐騙案破獲件數以同時間區間比較，呈現微幅上升趨勢，但事實上根據刑事局預防科公布的詐騙案件統計，光是疫情警戒期間，投資詐騙案類就遠比去年同期增加了93%，加上詐騙犯罪或一般詐欺車手犯罪警方可以現行犯逮捕，較不受法務部高檢署防疫暫緩辦案政策影響。

基層外勤警員憂慮，倘若政府防疫警戒再不解封，難道治安工作就要這樣一直擺爛下去，有警員認為，警方都可配合防疫政策進行異地分流偵訊降低感染風險讓犯罪偵查工作得以繼續，為什麼「檢察系統就不行？」甚至連近日宣布「微解封」後，各地仍有警察赴地檢署報請指揮偵查犯罪，卻無法順利請票行動的窘境。

尤有甚者，不少監控犯罪集團的警分局、派出所或縣市刑警大隊，看著詐騙集團、黑幫堂口一直移動巢穴，被害人頻頻增加，卻苦等不到檢察官的支持無法及時除惡「只能做看歹徒一直犯罪」拿防疫當藉口不開庭，不辦案，坐視地方治安工作空轉，這又豈是民眾之福？

對次刑事局表示，雖然案件數續有微幅下降，但警方面對重大矚目或事關社會治安的緊急重大案件絕對會第一時間發動偵查並執行維護治安，目前台灣社會治安狀況仍屬長期穩定狀態，請民眾放心。

【相關新聞】



►快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」 自治會長林勝東強硬回擊



►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解

►快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了 警方急戒護送檢疫所隔離