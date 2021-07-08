電子煙一族哭了！最大盤商被扣千萬元煙油　沐浴乳名義進口

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊透過網路巡邏發現，有電子煙盤商以進口沐浴乳、洗衣精等商品名義低價進口大量含尼古丁成分電子煙油，業者自行分裝後，在網路賣場以擴香瓶為掩護，非法販售電子煙油，刑事局與高雄警苓雅分局共組專案小組，報請高雄地檢署趙期正檢察官指揮偵辦；日前收網逮捕許姓業者夫妻檔到案。

▲刑事局電偵大隊在高雄查獲台灣最大電子菸油盤商。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊在高雄查獲台灣最大電子菸油盤商。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱網拍平台資料，掌握網售非法煙油賣家身分後，6月29日持搜索票、拘票，搜索王姓賣家住處，結果發現現場是王女（40歲）、許男（39歲）夫妻檔正在分裝煙油。許姓夫妻檔坦承才是真正網路煙油賣場經營者，警方調閱的網拍帳號王男則無涉入此案，緊急向院檢補開拘票、搜索票後當場逮人。

▲刑事局電偵大隊在高雄查獲台灣最大電子菸油盤商。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組當嘗查扣35種尼古丁煙油成品計15583瓶、半成品尼古丁煙油59.5公升（經估算可分裝1,900瓶）、分裝設備1台、手機2支、空瓶3包、筆電1台、量杯5個及漏斗8個等證物，警方表示許男每個月可賣出近千瓶尼古丁煙油，現場查口非法尼古丁煙油若以市值計算，總市值高達新台幣近千萬元，警詢後依違反藥事法移送地檢署偵辦。

刑事局藉此案例呼籲，含尼古丁成分電子煙油產品，屬藥事法規定之偽禁藥，未經許可製造或輸入偽禁藥者，最高處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；販賣者最高處7 年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金，請民眾勿貪圖小利而以身試法。

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