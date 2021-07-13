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男生小心！疫情「上網交友被騙」案件暴增　全被推銷美容產品、貸款

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲消保處表示，被騙的大多是男生。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者許展溢／台北報導

疫情期間，民眾宅在家之時間較以往長，上網的時間也相對久，消保處發現多起業者假網路交友之名，行不當銷售之實，從而衍生消費糾紛之案例，其中又以男性被推銷美容產品最多，佔了6成，且最多還被騙了28萬，因此，要特別提醒民眾在網路交友，一定要應慎選對象，以防落入陷阱。

消保處統計今年1月至6月之網路交友消費申訴案件將近80件，約是去年全年網路交友申訴之件數，消保處副處長吳政學受訪表示，其中，以美容服務業經由網路，進行「假交友、真銷售」，甚至是「假交友、真貸款」的方式衍生之申訴案件最多（60%），綜整其手法，多是利用交友方式遂行其銷售之目的。

吳政學進一步說明，80件中，假交友真推銷就有48件，大部分都是男生申訴的案件，比如有女生看準男生想認識的點，就會開始推銷，以「免費體驗」為開頭，邀請做美容服務，給上500、1000元等價值體驗卷，一到現場開始狂被推銷購買產品，至少都是6、7萬元起跳，案件中最多有28萬元，其他則是1、20萬元。

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吳政學還提到，原本這些推銷美容產品的人員都會在街上，但因為疫情變成躲在網路世界，男生很常因此掉入陷阱，不過，也有部分女性被騙，感情、金錢糾紛最多。

消保處表示，在未告知產品價格下，女性美容服務從業人員擅自或要求消費者拆封試用，俟體驗結束後，卻表示拆封即視為同意購買，消費者必須支付全部之金額。倘消費者表示能力不足以支付全部價金，女性美容服務從業人員則假意表示可以分期付款，並拿出印製之定型化契約，要求消費者簽名，表示總公司要核對身分等個人資料之用。消費者在不明究理下簽名，事後始知係向資融公司辦理分期貸款。

值得注意的是，上述消費爭議申訴者全是男性消費者，消保處指出，原本為了結交女性朋友，在認識年輕貌美之女性網友後，該網友主動邀約前往其工作場所（美容服務業）體驗消費，卻陸續被迫購買拆封之保養品，或者簽下資融公司貸款合約，損失慘重。

另據我國內政部警政署相關案例顯示，國內有些輕熟女亦因網路交友而誤入假投資真詐財的騙局，消保處提到，無獨有偶的，根據美國聯邦貿易委員會的數據顯示，2020年美國消費者回報愛情詐騙較往年多，同樣始於約會網站或應用APP，經由取信對方後騙取金錢。

消保處呼籲，透過網路結交朋友，應慎選交友對象及會面地點，另外，此種交易模式屬於消費者保護法規定的「訪問交易」，消費者可以在收受商品或接受服務七日內，以退回商品或書面方式解除契約；發生消費爭議時，如與業者溝通協調仍未獲退費或妥適處理者，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身之權益。

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