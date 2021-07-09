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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市65歲↑民眾已47378人預約打莫德納　預約率達63.5％

▲▼北市府將北捷一線工作人員納入優先施打新冠疫苗之列，7/5北捷員工集體到新光醫院科教館疫苗接種站接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市開放長者預約莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、蔡文鈴／台北報導

雙北市府持續打疫苗，年齡再下放，不限戶籍皆可來接種疫苗。台北市府今（9）日開放65歲以上民眾預約莫德納疫苗，才開放30分鐘，已有4萬7378人完成預約。

北市副市長蔡炳坤表示，今天65歲以上長者（第7波）預約疫苗接種，才開放30分鐘，已經有47378人完成預約。從昨天68歲以上（第6波）長者預約，今天下修到65歲，累積預約已達91660人，佔總預約量144305的63.5%。

蔡炳坤提醒，預約到明天下午五點止，請台北市65歲以上的長者把握時間上網預約。

▲▼北市65歲以上民眾預約疫苗，才開放30分鐘，已經有47378人完成預約。。（圖／北市府提供）

▲北市65歲以上民眾預約疫苗，才開放30分鐘，已經有47378人完成預約。（圖／北市府提供）

台北市預約疫苗

對象：不限戶籍，65歲以上長者、55歲以上原住民
預約時間：7月9至7月10日，早上8點至下午5點
接種時間：長者，7月11日至7月15日；外籍人士，7月6日
預約方式：採線上預約，或掃描下圖QR Code，也可電洽各區公所電話預約（不分梯次皆可線上取消）

▼北市疫疫苗預約。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0708。（圖／北市府提供）

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