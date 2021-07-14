北榮桃園分院為孕媽咪施打莫德納　採「桃園打法」全場讚不絕口

▲盧星華院長（左2著白袍）關懷孕媽咪接種情形。（圖／北榮桃園分院提供）

生活中心／綜合報導

桃園市政府規劃110年7月9日及13日上、下午，在桃園巨蛋體育館開設孕婦接種COVID-19莫德納疫苗專案，預計每天施打800人，共1600人，民眾可到孕婦疫苗接種專案網路預約平台預約，再至現場接種疫苗。

臺北榮總桃園分院之前已投入疫苗協助施打行列，其所負責的高齡長者疫苗各接種站皆表現突出，不論是在施打的量和效率上面都有很好的表現，並且積極構思升級服務方法，不斷地提升安全、舒適及效率，獲得市府及民眾一致的肯定，故此次市府開辦孕婦接種專案，特地再委請該院負責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次的施打採用「桃園打法」，是北榮桃園分院院長盧星華參考並改良日本「宇美町式」注射法，創新設計出更加友善的注射方式，讓孕媽咪和家屬從等待、醫師評估、疫苗注射，到注射後觀察都坐在同一個位置上，由醫護人員移動分區為孕媽咪做評估和疫苗注射，減少接種者的焦慮和恐慌，增加安心、安全、以及舒適的程度，同時能夠增加疫苗施打的流暢性和效率。

▲醫護人員專業又溫柔地協助施打疫苗，讓孕媽咪自在又安心。（圖／北榮桃園分院提供）

接種站裡，北榮桃園分院醫療團隊全體人員皆身穿粉紅色隔離衣，身上貼著印有職稱(醫師、護理師)的心型貼紙，方便民眾辨認，讓人感覺好柔、好美，心中不斷出現粉紅泡泡，洋溢幸福溫馨的感覺。鄭文燦市長還特別安排了國樂團在現場演奏悠揚輕柔的國樂，營造更為友善優雅的疫苗施打環境。

場內孕媽咪及家屬的稱讚聲此起彼落，蔣媽咪說：「動線規畫跟環境的舒適度都很好，醫護人員很親切地一個一個走到孕媽咪的身旁評估及施打疫苗，還不厭其煩地一次又一次的講解，服務實在太棒了！」，陳媽咪及顏媽咪也開心地表示：「場地布置很舒適、動線很清楚、人員很親切又專業，讓我們快速又舒適的完成疫苗接種，這真是一種全新的醫療體驗。」

鄭文燦市長視察接種站後，表示他發現只要有任何一位孕媽咪或家屬提出疑問，醫療團隊都會馬上輕聲細語的詳細解說，降低了大家的緊張感，讓在場的人都很安心，現場所有人都能充分感受到北榮桃園分院醫療團隊的專業、用心及貼心，這一陣子該院協助疫苗施打的表現，一場比一場更令人驚艷。

該院盧院長對於孕、產婦們向來體貼、溫柔及重視，由他近期精心籌畫、積極催生設立桃園市第一家公立的產後護理之家「心玥」可見一斑，他表示桃園市於六都之中生產人口最多，應當重視其孕前、孕中及產後都需細緻照護的需求。而為孕婦施打疫苗，服務的不僅是孕婦一人，還要考慮其腹中的胎兒及其家屬，所以他親自參與本次接種任務的規劃及運作，並特別安排由婦產科醫師、婦產科護理長及護理師，參與孕婦的疫苗注射和現場的醫療諮詢，感謝同仁齊心協力、積極投入，相信這次也會完美地完成任務。

可愛的孕媽咪們，還沒接種疫苗嗎?本(7)月13日上、下午還各有一場如此優質的疫苗施打場次，趕快上網預約，錯過可惜唷！