開業44年不敵疫情！台中西洋城模型玩具店19日熄燈　全館5折出清

▲台中市西洋城動漫玩具城不敵疫情5折出清，老闆林幸杰（右3）相當不捨，店內陳列各種可愛公仔，逛上一圈，有如跌入時光隧道。（圖／潮丸日誌授權提供）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中市自由路、屬於老台中人童年美好回憶的西洋城模型玩具店，開業44年不敵新冠疫情準備停業，老闆也是公園里長林幸杰開心又帶點落寞的一一解說每個模型玩具、公仔和動漫人物的歷史，他說，很高興能帶給大家童年的歡樂，但實體店終究輸給網路，目前正在打包，下周一前全館5折大出清，未來將改成網路販售，他還溫馨提供消費者「記得殺價喔」。

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周姓網友說，第一台PS遊戲機就是在西洋城買的，令人懷念；另一名林姓網友也說，還記得四驅車的時代嗎，門口都會舉辦小比賽，各種琳琅滿目的改裝品，現在都是慢慢的回憶啊；其他網友也PO出曾買過如今還保留的產品包括MIG15模型戰鬥機、雙星Logo模型車等，引發網友們熱烈討論。

林幸杰表示，當初創業只是想提供兒童歡樂的玩具城，並且鼓勵小孩子DIY組裝模型，由於都是進口新貨，結果大受歡迎，店面越開越多，全盛時期包括設在百貨公司內的分店就高達28家。

他開心的一一介紹各種曾暢銷一時、絕版的模型，包括扭蛋、BB槍專用的眼罩、防撞擊零件、噴槍、陶瓷娃娃、日本動漫公仔、假面騎士、復仇者聯盟，甚至飛機、戰車等各種戰爭模型，應有盡有，淋榔滿目，隨著老闆的解說，彷彿也讓人瞬間跌落時光隧道中，令人回味再三。

林幸杰感謝多年來在西洋城進出的愛好者，他一直想把西洋城做大做美做長，帶給大家童年的歡樂，但老板娘病了，孩子不想接，他也老了，又擔任里長，目前重心全放在社區長者的健康生活上，加上傳統店難和網路店競爭，又碰上新冠病毒影響，才做出結束的決定，目前正在打包，下週一就會關門，未來會改成網路商城，歡迎舊雨新知再度光臨，不過，記得要殺價喔。

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