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「宇美町式」施打法！慈濟龐大快打部隊　單日完成千名長者接種

▲花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣開放非原住民族六十五歲以上、原住民族五十五歲以上民眾施打疫苗，七月十三日，花蓮慈濟醫院繼七月八日以後，再次支援預約人數最多的花蓮高工疫苗注射站，共派出十六名醫護及近五十位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。

包括院內同仁施打以及院外支援疫苗接種站，花蓮慈院共已承擔七十五場疫苗注射場次，有了多次經驗，從活動前場勘、場佈，到當日的動線及流程，都十分順利且有效率地完成。為了方便問診和施打疫苗的醫護團隊，更要便利來接種疫苗的民眾，團隊經數次的精進和修正，利用日本「宇美町式」打法、帶滾輪的小圓椅和三層推車，最大程度減少民眾的移動，讓醫護、行政同仁與志工們上前，對安坐在位子上的民眾進行問診、疫苗注射及協助資料填寫。

▲花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「宇美町式」打法對安坐在位子上的民眾進行問診、疫苗注射及協助資料填寫，最大程度減少民眾的移動。

與過去的場次不同，這次的疫苗接種團隊還加入了慈濟大學醫學系六年級的實習醫學生，共計四名學生自願到接種站觀摩和學習，同時向民眾做衛教宣導。慈濟大學醫學院院長，同時也是花蓮慈院副院長的陳宗鷹、醫學系主任陳新源和花蓮慈院教學部主任謝明蓁，上午也到了花工疫苗接種站現場，關心學生們支援疫苗快打隊的情況。

▲花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「像這樣多場次大規模接種疫苗，在疫情前是幾乎沒有的，能夠到現場體驗並貢獻自己的一份力量，對於醫學生來說是非常難得的機會。」陳宗鷹院長說，醫學生除了在病房實習，從業後如果參與義診也將走入社區，那些在學校、在醫院裡學不到的知識，更應該親身體會和吸收。其中一名醫學生林軒竹說，透過這次的經驗自己也有了成長，「做衛教時，大部分的民眾會詢問關於日常用藥問題，很高興能在專業上給予他們幫助，面對一些在課堂上不會出現的提問，也讓我思考了許多。」

▲花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「宇美町式」施打法需要龐大行政團隊支援。

比起一般關卡式的疫苗接種站，「宇美町式」施打法則需要大量的人力支援，由於定點的是民眾，移動的是疫苗快打隊成員，因此除了醫護，還必須仰賴行政及志工幫助引導入場後的動線、人流管控與安排座位、一對一協助填寫資料、注射疫苗後回收號碼牌並發還健保卡。除了花蓮慈院的同仁，還有來自慈濟大學、慈濟科技大學、慈濟大學附屬高級中學的老師以及慈濟基金會的同仁，共二十餘人來當志工。

▲花蓮慈濟醫院共派出16名醫護及近50位的行政團隊和志工，為超過千名民眾接種莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

支援院外疫苗注射的同時，花蓮慈院仍持續進行院內場次的施打，七月十三日下午，慈中校長李玲惠也到了院內協力樓擔任志工，在門口管控人流，並監測入口的體溫儀。林欣榮院長特別感恩志工菩薩們的付出，若缺少了這些愛心，疫苗接種的效率將可能大大降低；林院長也為志工們送上祝福，願這場疫情早日度過，天下人健康平安。

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