關鍵在「1條線」！維珍銀河搶先太空旅行　Blue Origin：那不算

▲維珍集團創辦人布蘭森「飛向宇宙」。(圖/路透)



記者王致凱/綜合報導

維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)近日搭乘自家太空船「團結號」(VSS Unity)升空,完成了一次太空飛行,不過亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)創立的藍源(Blue Origin)發文質疑,團結號沒有抵達國際公認的太空分界線「卡門線」(Kármán Line),因此充其量只是一次「次軌道飛行」。

原本藍源已經公布,貝佐斯本人將於20日搭乘該公司的首次太空旅行行程,卻被布蘭森「搶先」升空,較勁之意濃厚。不甘示弱的藍源日前發文稱,貝佐斯預定搭乘的「新雪帕德號」(New Shepard)火箭從一開始就是為了太空旅行而設計,且國際公認太空與大氣層的分界線是從海拔100公里為起點,這個高度遠高於團結號的飛行高度。

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ