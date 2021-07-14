關鍵在「1條線」！維珍銀河搶先太空旅行　Blue Origin：那不算

▲維珍集團創辦人布蘭森「飛向宇宙」。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）近日搭乘自家太空船「團結號」（VSS Unity）升空，完成了一次太空飛行，不過亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創立的藍源（Blue Origin）發文質疑，團結號沒有抵達國際公認的太空分界線「卡門線」（Kármán Line），因此充其量只是一次「次軌道飛行」。

原本藍源已經公布，貝佐斯本人將於20日搭乘該公司的首次太空旅行行程，卻被布蘭森「搶先」升空，較勁之意濃厚。不甘示弱的藍源日前發文稱，貝佐斯預定搭乘的「新雪帕德號」（New Shepard）火箭從一開始就是為了太空旅行而設計，且國際公認太空與大氣層的分界線是從海拔100公里為起點，這個高度遠高於團結號的飛行高度。

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

藍源認為，新雪帕德號不僅可以在卡門線以上飛行，而且發動機形式為火箭，並且配備有目前太空飛行器中最大的觀景窗和逃生系統，加上新雪帕德號不僅累積更多次安全飛行次數，且對臭氧層的影響也較小，從各方面而言都是更成功的太空旅行載具。

藍源指出，相較之下，屬於「高高度飛機」團結號無法在卡門線以上飛行，且其配備的觀景窗也僅是普通客機尺寸，也沒有逃生系統，因此充其量也只不過是一次「次軌道飛行」。

根據「國家地理」報導，匈牙利物理學家卡門（Theodore von Karman）於1990年代對大氣與太空的邊界給出定義，當時他計算出應為海拔83.6公里。不過，目前國際航空聯合會（FAI）所認定的「卡門線」，指的是海拔高度100公里處，並以此假定邊界作為大氣層與太空的分界線。

然而，美國聯邦航空管理局（FAA）、NASA和美國空軍通常將海拔80公里認定為太空分界線，因此只要曾駕駛飛行器突破此一高度，就有資格獲頒美國空軍的「太空人之翼」（Astronaut Wings）徽章。

事實上，維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號此次飛行高度已經達到近90公里，超過美國空軍認定的太空分界線，但仍低於國際航空聯合會所認定的海拔100公里「卡門線」。

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