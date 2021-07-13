貝佐斯上太空日期定了！美航空總署放行：「新謝波德號」7／20升空

▲貝佐斯創立的藍色起源已獲得美國FAA授權進行太空任務。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）12日宣布，允許全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）創立的航太公司「藍色起源」（Blue Origin）展開載人太空飛行的任務。據悉，這項歷史性任務將在7月20日展開，而貝佐斯也將親自參與這趟太空旅行。

據路透社報導，藍色起源航太公司，已獲得FAA的授權，允許該公司自行研發的新謝波德號火箭（New Shepard），執行載人上太空的任務。報導稱，FAA發出的執照到2021年8月前都有效，而且藍色起源可以在位於德州的一號發射場（Launch Site One）設施執行太空任務。

▲這項太空任務將由藍色起源自行研發的新謝波德號火箭完成。（圖／取自藍色起源官網）

藍色起源預計將在7月20日早上8點展開其首趟載人上太空的飛行任務，當天也是美國阿波羅11號在月球表面著陸，完成人類首次登陸月球的52週年日。藍色起源的創辦人貝佐斯也將親自參與這趟太空旅行，這位世界首富最近剛卸任了亞馬遜CEO一職，並打算全力追尋他的太空夢想。

藍色起源在其公司官網上寫道，他們希望可以透過這項任務，讓數百萬人在太空生活和工作，以造福地球、保護地球。藍色起源認為，人類需要擴展、探索、尋找新的能源和物質資源，並將對地球造成壓力的產業轉移到太空，因此他們致力於開發部分和完全可重複使用的火箭，以滿足所有民用、商業和國防客戶的需求。

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