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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營控蔡英文因意識形態卡BNT　綠營駁：國民黨故意不談中國干擾

▲▼蔡英文祝福酈英傑。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文。（資料照／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

對於我國政府授權台積電、鴻海/永齡基金會洽購德國BNT疫苗，已在10日與BNT公司代理商完成簽約，總計將預購1000萬劑BNT疫苗；不過，仍有聲音指控政府卡疫苗、因為意識形態而造成苗延遲交貨、民間買得到政府卻買不到等言論。對此，民進黨黨內人士表示，從謝志偉大使的臉書發文看出，政府只有「拚」疫苗，沒有「卡」疫苗。

資深媒體人趙少康指控，民進黨政府意識形態，堅持要改「復必泰」標籤，所以讓交貨期晚了四個禮拜。對此，黨政人士反駁，他的言論是假的，6月18日總統蔡英文和郭台銘董事長、劉德音董事長會見時，就有達成共識，這次的採購三原則「原廠製造、原廠標籤、德國直送」，既然是原廠、原標，就沒有改標籤的問題，不需要多花四個禮拜。

另外，國民黨也指控蔡政府，郭台銘三週就能買到，但蔡英文卻三十週買不到。對此，黨內人士說，國民黨故意不說實際買不到的主因就是中國干擾，譴責中國對國民黨來說是如此難以啟齒？國民黨不敢說的事實，日前德國駐台代表王子陶、白宮發言人莎琪都已證實，台灣在採購疫苗受到「政治力介入」。

他說，駐德國大使謝志偉在臉書也已經說明，去年政府與BNT原廠洽談的整個過程，最後的新聞稿草擬上都已經明確載明數量、價錢、交貨期程等近乎將達成共識，卻在最後一刻因為中文「我國」要改成「台灣」而停止了簽約。

民進黨人士說，在這次採購上，大陸、部分媒體與藍營人士說法一致，都稱中國沒有干擾、阻礙， 很明顯就是出自同一套劇本；而外媒《路透社》就踢爆上海復星一度拿港澳簽約的版本要台灣比照，試圖從中矮化台灣，難道這還不叫干涉、不是矮化？

他說，政府努力採購疫苗，國民黨一直唱衰疫苗，之前政府與BNT原廠購買疫苗受中國干擾，國民黨卻不敢指責中國罔顧人命，反而回過頭質問政府為何不向上海復星代理購買，與對岸一搭一唱，真不曉得國民黨是不是台灣的政黨？

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