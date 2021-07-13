客戶簽名「大秀草書」超藝術！他看嘸求救網神解：長輩寫法

▲一名網友因看不懂客戶簽名於是上網求問，意外掀起討論。（圖／記者閔文昱攝）

網搜小組／閔文昱報導

中文字相當奧妙，幾個筆畫之差意義可就天差地遠，尤其在書寫姓名時，許多人為求快速，一個太潦草就完全沒人看得懂。一名網友在PPT分享客戶的簽名，只見姓氏的部分就像鬼畫符，眼睛睜再大也看不懂，讓他只好上網求問鄉民。對此，有長輩就出面解答了。

一名網友在PTT以「容我求助一下 這個是什麼姓氐」為題發文表示，他的一名客戶留下手寫資料要建檔案，但因為姓氏不知道是簡寫還是太過潦草，讓他完全看不懂，只能發文求問「希望有中文很強的大大可以幫忙」。

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▲不少人都對這個姓氏究竟為和感到相當好奇。（圖／翻攝自PPT八卦版）

文章曝光後，馬上吸引不少鄉民討論，紛紛留言「陳啊」、「叫美娟的一定是陳」、「我猜恬」、「你用機率去猜我覺得先猜陳」、「馮」、「王吧」、「順」、「傅」、「寫得還像個陳」、「我看過有人學是這樣寫，但姓氏的話...」、「雖然不清楚但有看過姓張的這樣寫」、「游」、「歸」、「微啦，最近微很夯」。

另外，也有內行網友指出，這是「張」的草寫寫法，「張，左邊弓右邊長」、「寫寫看張就知道那個筆劃方位的簡寫感覺」、「張，一看就覺得眼熟，父母都這樣寫這個字」、「我問我媽，她一看就說這是張，可能是老一輩的會用的草寫吧」、「張吧我奶奶也都這樣寫」、「應該是張，這是藥行寫法」、「張，確定」、「是張的草寫」。

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