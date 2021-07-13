嘉市危老重建容積獎勵6%　房屋稅減半最多可再延長10年

▲嘉義市危老重建首案完工 老屋變身為華麗透天厝。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵危險或老舊建築物辦理重建，內政部於106年5月10日頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，提出許多獎勵重建措施，如容積獎勵、稅賦減免、政府補助及融資放寬等。嘉義市危老重建的第一案，全案已經完工，從原先老舊的建築物，蛻變成美輪美奐、具有設計感的造型透天。

本案位於嘉義市西區北鎮街，基地面積為75平方公尺(22.69坪)，使用分區為住宅區，屋齡30年以上。案件於107年11月申請、108年2月核定，經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置升降設備者，可獲得容積獎勵6%，同時本案也適用109年5月11日以前的容積時程獎勵10%，因此本案共計獲得16%容積獎勵(25.2平方公尺，7.62坪)。

市府都市發展處表示，嘉義市推動危老重建迄今已核定13案，目前尚有2案審查中，另有14案正積極輔導中。自今年5月12日起到明(111)年5月11日，危老重建的時程獎勵為6%，此後將逐年遞減為4%、2%、1%，於114年5月12日歸零，建議有意願的民眾及早申請。

另為鼓勵民眾整併鄰地參與重建，範圍超過200平方公尺可增加2%基準容積的獎勵，每增加100平方公尺，給予基準容積獎勵0.5%，最高可獲得10%基準容積的獎勵。此外，重建期間地價稅減免，重建完成後，地價稅與房屋稅減半優惠2年，若重建前產權未移轉，房屋稅減半最多可再延長10年。

如市民朋友對於危老重建之優惠、補助、申請流程有任何問題，市府已委託長榮大學擔任危老輔導團，提供相關諮詢服務，歡迎洽詢都市更新科危老重建駐點人員 (05-2254321分機133或134郭小姐)。市府也會視疫情後續發展，辦理危老重建社區說明會、工作坊、研習課程等相關活動，期望民眾一起來打造安全舒適的家，讓嘉義市的市容更美。

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