2周內被混打AZ+莫德納　莊人祥還原出包過程：男子口頭說沒施打

▲莊人祥還原阮男被打疫苗的過程！（圖／ETtoday直播）



記者劉維榛／綜合報導

本站報導《高雄男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的？ 院方認錯》，指出，高雄市一名76歲阮姓男子患有輕微失智症，女兒竟發現父親短短2周內，先後被打AZ與莫德納。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，確實醫護應該再確認，但因老先生赴醫院時，都口頭告知「沒有打疫苗」，才導致這疏失，醫院已對流程進行改善。

阮姓女子11日在臉書表示，爸爸在6月24日已由弟弟陪同接種第一劑AZ疫苗，兩個禮拜內又接種第二劑的莫德納，「健保卡上明明有貼小貼紙，上面有AZ的接種時間，怎麼接種人員沒有檢查嗎？為什麼第二劑就這樣讓老爸施打了？現場是不是沒有過卡？」

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負責該接種團隊的阮綜合醫院證實有此事，工作人員看健保卡上的確有貼紙註記已施打「COVID-19(AZ)」，也有進行插卡動作，「初步了解因現場混亂一時疏忽，有可能先施打疫苗後才看到健保卡」，若依照院內施打流程，會先檢查健保卡再詢問本人。

對此，莊人祥也還原出包過程，表示院方確實該仔細詢問，也要確認阮男的健保卡有無貼上次接種紀錄，且接種過程，醫護有嘴巴詢問對方有無接種疫苗，而阮男都回應沒有，因此才會在2周內再接種莫德納，目前院方已針對流程進行改善。

▼阮綜合醫院坦承出包。（圖／記者吳奕靖攝）

