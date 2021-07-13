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社會 社會焦點 保障人權

匿名也沒用！臉書PO「居隔者趴趴走」　男判罰3萬元

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園一名李姓男子今年1月在臉書匿名發疫情假消息，慘遭罰3萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／桃園報導

桃園李姓男子今年1月在臉書上匿名發文指出，「居家隔離、健康自主管理的人，仍到處趴趴走」等語，並在文末指出桃園各區列管人口，後被證實為假消息，遭移送法辦。桃園地院審理後，依法判處李男罰金3萬元，得服勞役。

李姓男子今年1月在臉書上，以「煙斗成」帳號公開貼文指出，「居家隔離，健康自主管理的人，仍到處趴趴走，沒事少去公共場所，出門到人多的地方，注意衛生防護措施。1月5日至7日桃園市武漢病毒列管人口為48人.........八德4位、大園1位、大溪1位、中壢 6位、平鎮6位、桃園14位、楊梅4位、龍潭3位、龜山2位、蘆竹7位」等，被查獲後移送法辦。

桃園地檢署偵訊時，參酌桃園市府發布的新聞稿等資料後認為，李男明知疫情嚴重，基於散布有關疫情不實訊息之不確定故意，在未經查證下即散布假訊息，罪證明確，起訴後向桃園地院申請簡易判決。

庭審時，李男也坦承犯罪。桃園地院審理後認為，李男明知新冠肺炎為法定傳染疾病，且為現今媒體與大眾所高度關注的事件，其逕自散布有關新冠肺炎的不實消息，極有可能引起社會大眾不安，為念其犯罪事實並無隱瞞，審酌其智識與經濟能力後，判處李男罰金3萬元，得服勞役。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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