麗寶微解封　台北父帶2女兒環島先玩一波！中午前僅150人進場

▲微解封首日，麗寶開門迎客，台北父帶女環島搶入園玩一波。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中麗寶樂園今日開門營業，悶了兩個月，一早就有台北家長帶著女兒衝樂園玩一波。相較疫情之前，單日入園人數近千人、賽車場數百人，今天園方統計，預約300多位入園，中午前約莫一半人數進場，賽車場預約人數約莫20多組。

第一位入園的陳先生表示，在家很悶都在玩手機，剛好朋友邀約就一起來玩，覺得不能內用有點可惜，來這邊玩一玩一定會餓，還是會考慮去飯店房間用餐。另外，家住台北的孫爸爸今天一早6點多就出發，帶二名女兒到樂園玩，他說這次規畫要來場環島之旅，因為女兒說想到樂園玩，所以特別一早就入園搶先玩。

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麗寶樂園雖開園迎客，但防疫需求，區內的劇場表演、電玩館、兒童球池、園區的餐車美食如冰淇淋、熱狗、爆米花等仍未開放販售，園區不分室內戶外皆禁止飲食，不過園方腦筋動得快，結合福容大飯店，推出防疫用餐服務，「以餐費抵房費」模式，當日至探索世界客服中心預約登記，凡樂園內餐飲、商品消費1,500元以上，或購買福容飯店2699元四人套餐，就可外帶至飯店客房內食用，開放時間 11:30-12:40、13:00-14:10 以「同一家庭4人」或「同行遊客2人」休息、用餐。