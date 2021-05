▲國中會考結束,考生步出考場畫面。(圖/記者李毓康攝)



記者許展溢/台北報導

國中會考今(16日)第二天考自然、英語閱讀和聽力全部結束,試題老師分析,其中,今年英語科會考試題依循「難易適中」原則,聽力較以往更具挑戰性、更多口語化及隱含的表達方式。

新莊國中老師曾麗娜說,這次英語科試題維持難易適中,其中聽力題目比往年更有挑戰性,但有挑戰性不代表特別難,而是更生活、更口語,尤其口語在平常就是一個溝通工具,不是考試科目,且一般口語敘述跟文字敘述不同,如第12題What’s good on TV tonight?(今晚有哪些可看的節目)就是很口語的用法。

曾麗娜接著舉例第18題依男女在美術館對畫作的評論猜測“If I am honest with you. Well...they just didn’t speak to me.” (說實話,我根本看不懂這些畫) 的意思。學生必須藉由談話中女生提到的訊息「為什麼一堆正方形湊在一起就叫做夏日小屋呢?」以及二人談話負面的語氣猜測出 “Well...they just didn’t speak to me.”的意思,這種較口語的弦外之音在教科書較少出現,但因此題談話內容聚焦、線索集中,還是可以推敲出答案。

▲高中師表示,這次英語科挑戰變多,但不代表有難度。(圖/記者李毓康攝)



高中師表示,較新穎的題目則有第13題,依據談話內容選出可能看到的交通標誌是什麼?及第20題,打開瓶子的步驟,因對話內容來來回回,還有講錯訊息(左轉、右轉)又更正的對話內容,試題較有挑戰性。高中師提到,閱讀部分單題(單字及文法題)都很親民,無艱澀刁鑽題目。

高中師認為,單題部分需熟悉1200個單字及基礎文法,以上下文情境來理解語法概念,單字6 題、文法8題,難度及試題型態類似早期的基測試題,難度不高。克漏字今年仍出現在題本最後,一篇是語意克漏字,一篇是語法克漏字,必須由上下文才能找出答案。其中35-37的題組為電子郵件,主旨為更正慶生會地點與雨天備案;38-41的題組看似驚悚故事,需通篇閱讀完才真相大白,本題組各選項的誘答力頗高,需從上下文分辨是敘述故事或是二人當下的對話。

高中師強調,今年題組試題多樣,取材多元,貼近生活的題型有網路商店宣傳、餐廳意見討論、日記、鐵路路線調整、新聞報導、電子信件,至於跨領域議題有名畫說明與教師節的原由,17題與20題考文轉圖,29-31 題須對照圖表作答,整體而言,此份試題內容以生活情境為主,結合核心素養三面九項能力,如分析、思考、訊息比較、綜合訊息等能力。