形容防疫像棒球賽　沈富雄：光靠不失分只能完封不能完勝

▲前立委沈富雄。（資料照／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者杜冠霖／台北報導

疫情指揮中心日前宣布，三級警戒於今(13日)起開始「微解封」，對此，前立委沈富雄表示，朝野不分藍綠貴賤有志一同地反對微解封，更有超過90%的民意不認同解封，「此時政府如果一舉解封，才是不折不扣的大傻瓜！」

沈富雄今在臉書發文表示，最近西方資本主義兩大媒體十分不給台灣面子，彭博社對台灣的防疫靭性度給第44名，英國的經濟學人對台灣回歸正常的評價則為倒數第二名，對此民進黨政府及陳時中團隊故做鎮定，江啟臣和羅智強雖有意引用這兩篇報導評判當局，但色厲內荏，自知自己沒有資格批評。

沈富雄形容，疫情的生命週期有如一場棒球賽，他指出，台灣從開始到今年5月上旬，一直有完全比賽的架勢，直到5月15日病毒安打上壘才破功，進而攻進二、三壘得分位置，但未得分。「完全比賽已經破局，但政府仍希望退而求其次，完成不失分的完封勝，卻忘了光靠不失分，只能完封不能完勝。」

沈富雄指出，目前疫苗開打，正式進入下半場，中繼及終結投手必須不放火、不崩盤，打者應密集安打或靠長打，扳回失分，打成平手後進而贏球。「但我們朝野一致停留在上半場的心態，希望我們的先發投手一路加零到底。」