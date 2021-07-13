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谷歌為Android 12推出「遊戲模式」以及搶先試玩等新功能

▲Google 在遊戲開發者大會上正式公開 Android 12 遊戲模式。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

除了台灣方面宣布 YouTube Shorts 上線，針對 Google I/O 2021 期間沒有談到的 Google Play Games。Google 公司另外在 7 月 12 日、7 月 13 日舉辦了為期兩天的Google遊戲開發者大會，首日的活動當中，Google 公開說明 Android 12 作業系統即將迎來的一些跟遊戲有關的更新。

最新數據指出，在 Android 系統每月超過 30 億活躍用戶當中，Google Play 每月有超過 25 億的活躍用戶，至今下載了超過 1400 億的應用程式，足見其龐大的產能。

在行動遊戲方面，三星為Galaxy手機設計了遊戲中心，除了優化遊戲也讓你透過單一介面了解到自己玩遊戲的進度與時間。Sony 則是為他們的Xperia手機設計了遊戲增強器，並讓電競選手參與功能設計。小米手機的 GAME TURBD，OPPO手機的「遊戲空間」。換句來說，遊戲是 Google Play 當中最重要的金流來源，這也是為什麼 Android 12 beta 2 釋出之後，隱藏版的「Geme Mode」選項會受到討論的緣故。

如今，Google 在這次的遊戲開發者大會上正式公開了「遊戲模式」全貌。全新向開發者釋出的 Geme Mode API 以舊有 Google Play Games 為核心出發，讓玩家可以選擇效能、省電或者標準模式，然後再在設備端與合作廠商深度結合，初期合作夥伴就是三星電子。

全新的遊戲模式當中，比較直觀的變化就是 Android 12 的遊戲儀表板，上面提供一些選擇遊戲優化的選項，包括效能模式、標準模式與省電模式，並且跟現有三星的遊戲中心一樣，提供遊戲歷程與成就查詢。此外，頂部會有一排按鈕用於截圖、錄製遊戲與分享、查看幀律（FPS）、勿擾模式、YouTube LIVE。並且跟SONY、小米的遊戲模式類似，你可以選擇浮動視窗，或者隱藏在螢幕旁邊。

然而要在效能、省電與標準之間切換，可能將受制於處理器，而會有支援性上的不同。Google 表示，預計今年稍晚，會在「精選」的 Android 12 設備上提供遊戲儀表板。

▲ Android 12 遊戲模式將只適用於部分裝置。（圖／取自YouTube）

另外一項新功能則是全面開放給 Android 用戶，那就是「下載過程啟用」，在過去，遊戲玩家從 Google Play 商店下載大型遊戲時，需要等待很長的時間，現在可以在下載到一個進度時，就可以先進去遊戲裡面註冊、遊玩。

▲Google 釋出搶先玩新功能。（圖／取自YouTube）

除了過去已經提供的「事前登入」和已經在 90 個國家上線的「Play Pass」（搶先體驗遊戲內容）等功能，針對部分開發者利用過去 Android 11 的搶先體驗功能來吸引玩家註冊，這次 Google 也推出了全新的“Play Integrity API”，打擊那些未經授權卻開放搶先體驗等行為，藉此保障其他開發者的獲益機會。

▲Google 針對「事前登錄」、「搶先體驗遊戲內容」等功能釋出 Integrity API。（圖／取自YouTube）

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