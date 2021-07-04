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Sony Xperia 1 III初體驗：有感升級的連拍與讓人意外的電競功能

▲Xperia 1 III 開箱：居然也是電競手機。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Sony mobile 今年 4 月正式公開的 5G 旗艦手機 Xperia 1 III，依然是 5G連網、4K 21:9螢幕，採用實體指紋辨識、保留 3.5mm耳機孔，額外加入了雙潛望鏡頭，一支手機同時擁有 16mm、24mm、70mm、105mm 焦段跟極速連拍，多了 FPS 遊戲優化，然後一口氣給上S888跟 12GB RAM，實際初次體驗，提供給大家參考。

▲Xperia 1 III 開箱速測。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

這次體驗的 Xperia 1 III 原廠盒裝設計很簡潔，盒裝內容提供手機、30W 快充插頭跟說明書。

▲Xperia 1 III 盒裝隨附 30W 快充組。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

Xperia 1 III 手機大小為 165 x 71 x 8.2 mm，重量約 186 克。記者體驗到的是消光紫，這支手機一共有消光黑，消光灰跟消光紫三個顏色，這次的紫相當深邃、沈穩中帶一點霸氣。這次手機造型延續 SONY 經典方正設計，但是在四周邊框兩側都特別做了斜切設計，所以拿起來不會有刮手的感覺。

▲Xperia 1 III 外型方正、21:9機身。（圖／記者洪聖壹攝）

翻到手機右側，可以看到這邊有快拍按鍵、一顆功能鍵、整合指紋辨識功能的電源鍵以及音量鍵，這幾顆按鍵也都跟邊框的紫色達成一致的顏色，底部為 Type-C 傳輸孔、而這次保留的 3.5mm 耳機孔在正面螢幕的右上角，這樣的設計在差入耳機的時後，可以有效防止橫向握持的不適感。

▲Xperia 1 III 手機右側電源鍵加入指紋辨識功能，實體拍攝按鍵則加上紋路作為辨識。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 1 III 機頂保留 3.5mm耳機孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Xperia 1 III 機底提供 USB-C 傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

至於手機左側，可以看到 Xperia 1 III 使用的是 3 選 2 的插槽，可以選擇放入兩張 SIM 卡，或者一張 5G SIM 卡、另外一張 microSD卡，支援 5G+4G 雙卡雙待。

▲Xperia 1 III 提供 3 選 2 卡槽、支援 5G+4G 雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

＊影音體驗：

誠如先前所介紹，Sony mobile 提供的是一塊 6.5 吋 4K HDR OLED 螢幕，畫面更新率 120Hz、240 Hz 觸控採樣率，內載 X1 顯示引擎並提供杜比 ATMOS 劇院級立體聲雙喇叭，官方數據是比以往大聲 40%。

▲配備6.5 吋 4K HDR OLED 螢幕，畫面更新率 120Hz、240 Hz 觸控採樣率。（圖／記者洪聖壹攝）

實際體驗來說，該款手機預設是 60Hz 的畫面更新率，進入設定畫面時，可以透過開啟高畫面更新率，調整到 120Hz，你如果想讓眼睛看得舒服一點，可以開啟深色主題。

Sony mobile 針對他們的螢幕做了許多優化，用戶可以在影像品質設定當中，選擇標準模式或者導演模式，來增強影片效果，而在標準模式底下，又多了影片影像增強的功能，該功能可以同時開啟導演模式，實測打開影片影像增強這個功能來觀看 Netflix，整體強化影片畫質有很明顯的強化，紅色更鮮艷、黑色更黑、光影變化也更明確，建議可以搭配動態震動功能觀看，這樣子會更有臨場感。

▲標準模式畫質。（圖／記者洪聖壹攝）

▲導演模式畫質與多數旗艦手機顯示樣貌相似。（圖／記者洪聖壹攝）

▲影片影像增強有感優化影片效果。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 1 III 也是少數旗艦機保留 3.5mm 耳機孔的手機，並且支援 Hi-Res，LDAC，DSEE，跟 360 實景音效，在音樂方面還跟 KKBOX 合作，首度將SONY 360 實景音訊帶到第三方應用程式當中，不過這方面只支援同樣支援 360 度音訊的 SONY 耳機，此次就無緣測試。倒是另外一個杜比全景聲功能就可以額外優化音樂跟電影，搭配這次特別加大的手機音箱，整體的影音感受來說，不管是看MV、觀看串流影片，或者是單純聽音樂，都能帶來很強烈的質感提升。

▲與KKBOX合作，加入杜比全景聲與360度環繞音訊功能。（圖／記者洪聖壹攝）

＊遊戲效能：

更好的螢幕、更好的音效，這也促成了 Xperia 1 III 成了《決戰時刻M》全球賽事官方指定合作夥伴，記者實測，在瞄準敵人與手動移動的過程中，可以感受到幾乎沒有延遲的體驗，因此可以精準殺敵。另外，在體驗《英雄聯盟：激鬥峽谷》的過程中還發現 21:9 的螢幕，讓觀戰視野變得更寬廣。

▲與 6.7 吋的 iPhone 12 Pro 相比，6.5 吋的 Xperia 1 III 對戰視野較寬廣。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，透過 Sony mobile 解說，他們與《決戰時刻M》電競隊伍進行了一項深度合作，藉由深色背景強化、白平衡與圖片模式，搭配音訊等化器的形式，讓手機達到電競選手需求的效果。

▲特別針對 FPS 遊戲加入畫面過濾與自定義音訊功能。（圖／記者洪聖壹攝）

實際體驗《決戰時刻M》過程中，發現在遊戲增強器選擇進行遊戲畫面客製化設定，調整 L-y 值。另外可以針對 4kHz-16kHz 的音訊的部分特別提高聲音，透過這樣的方式搭配耳機可以聽到敵人的腳步聲。但是記者實測，該功能連隊友的腳步聲也變得很清楚，所以玩起來要搭配地圖適應一下。


▲透過白平衡等設定，可以針對畫面的細節進行影像調整，用來快速找到敵人藏匿地點。（圖／記者洪聖壹攝）

▲可以自定意音效，用來聽取敵方腳步聲。（圖／記者洪聖壹攝）

其他基本遊戲的勿擾模式、還有今年很夯的H.S充電控制功能，都是電競手機才會有的功能，這次 Xperia 1 III 一次擁有。順帶一提，它可以進行120Hz高幀率錄影，而且可以在遊戲結束之後進行 30秒回放錄製，這部分會感覺蠻超值的。

＊拍攝效能：

在拍攝功能方面，初步體驗來說，Sony Xperia 1 III 配備了四鏡頭組合，並且加入全新的對焦系統，小從人眼、大到全身都可以即時對焦，實測連身高不到 80 公分的小朋友也都可以精準對焦。

▲▼在遠處偵測被拍的人全身，接近的時候會偵測人眼，讓拍攝的人可以在最短距離內按下快門。（圖／記者洪聖壹攝）

▲在黃昏時段可以精準瞄準正在快速接近的人，進而完成拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

Xperia 1 III 共配備了一顆等效焦距 16mm 的 1200 萬畫素超廣角鏡頭，光圈不大、還是只有 F2.2，不過這顆超廣角鏡頭在黃昏拍攝或逆光拍攝時得到很好的光源抑制效果。接下來這顆是等效焦距 24mm 的 1200 萬畫素廣角鏡頭，光圈有 F1.7，可能因為多數人打開手機拍照就是用這顆，所以 Sony給他一個大光圈，實測拍攝品質如下：（圖／記者洪聖壹攝）

第三顆是 300 萬畫素的 ToF 3D 鏡頭 主要用來測距對焦使用。最後相當特別的是 Sony mobile 透過潛望式望遠鏡片達成的雙變焦鏡頭，焦段分別為 70mm 跟 105mm，光圈分別為 F2.3 跟 F2.8，相當神奇的一個黑科技，這讓手機可以快速達到 2.9X、4.4X 的變焦焦段，記者在日照光源充足下以及昏暗的環境下兩個極端環境進行實拍，提供給大家參考：

▲白天光源充足的前提下拍攝建築物，結構明顯-廣角端24mm。（圖／記者洪聖壹攝）

▲極暗環境下感光效果不佳，需要手動調整-廣角端24mm。（圖／記者洪聖壹攝）

▲105mm 望遠端拍攝遠處。（圖／記者洪聖壹攝）

▲105mm 望遠端拍攝遠處。（圖／記者洪聖壹攝）

＊初步拍攝心得分享：（SONY沒有說的事）

這次礙於時間關係，測試樣張較少，之後再另篇講解更多有關原廠的說明。不過有一個相當有感的地方是 105mm長焦，通常像是三星、小米、甚至是 Sony Xperia 旗艦機的長焦段產品在變焦的時候畫面容易晃動，雖然小米11 有利用軟體做了一些穩定上的調整，但是仍不免產生難以對焦的問題。

不過這次 Sony mobile 在廣角、長焦跟變焦的焦段上都加入光學防手震，因此不管是主鏡頭還是變焦拍攝，很少因為手晃而造成畫面不好看，這情形在現有旗艦機很少見，也是這次測試上蠻意外的。

另外一點，這次體驗時發現，手機缺少「人像模式」跟「夜景模式」，前者已經全面更換為「散景模式」，而後者則是列入各鏡頭自動運算而來。

換句話說，Sony mobile 這次把多數的運算都交給相機模組跟處理器，所以如果是一直拍攝的話，手機會很容易出現過熱警訊，這一點要注意。

▲有開啟散景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲關閉散景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲散景模式實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

如果進入拍照，會發現以往的 Photo Pro 跟 Sony 的基本拍照介面做了一個整合，用戶可以選擇基本模式，來進行一般的拍照，也可以進入專業模式選擇自動，感受一下使用 SONY 相機的感覺，可以切換 16mm、24mm、70mm 跟 105mm 來進行拍照對比。

翻過頭來看正面，正面上方附帶的是 800 萬畫素自拍鏡頭，這方面覺得除了跟 Photo Pro整合在一起之外，其他變動幅度不大。

＊效能：

最後稍微提一下效能，Xperia 1 III 搭載高通Snapdregon 888 行動平台，12GB RAM，這在今年的旗艦機當中算是中上水準，記者以 Geekbench 5 跑分，單核 1107、多核 4650。GPU 跑分 3635。安兔兔 V9.0.12 跑分結果 668,200 分。

▲Geekbench 5 跑分結果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲安兔兔跑分結果。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

Xperia 1 III 擁有很精美的外觀設計，正面螢幕視野寬廣，沒有瀏海、沒下巴，也沒打洞，帶來的螢幕體驗應該是現有各品牌旗艦機當中最好的。拍攝功能方面這次整合了 PhotoPro，並且為三顆鏡頭帶來四個焦段，但是實際上鏡頭並沒有變大，手機一如既往地輕巧，這部分實屬難能可貴。

遊戲效能方面是初步體驗這支手機最大驚喜，以往 Sony mobile 都只是象徵性的提到跟 PlayStation 的合作、優化遊戲體驗，好比說震動功能等等，但是這次的遊戲體驗是從最底層的螢幕畫面設計、白平衡、畫質調整設定，雖然檯面上現有的電競手機，像是華碩ROG Phone 5也有類似的功能，但是針對音訊的調整，這算是第一次有手機優化到這樣的地步。

拍照能力方面，說實話並沒有帶來很大的驚喜，唯一驚訝的地方可能就是火山口比起iPhone 12 Pro Max、Samsung Galaxy S21 Ultra 5G、OPPO Find X3等手機來說，火山口變小。

所以整體來說，Xperia 1 III 今年除了是影音旗艦，也同時深入遊戲領域，為玩家提供更多的選擇之餘，某方面來看，也是為該公司帶來更多的機會。

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