遊戲開發者大會　Google預告7月12日全線上舉辦

▲Google 確認 7 月 12 日開始舉辦為期兩天的遊戲開發者活動。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google I/O 2021 開發者大會已經落幕，這是史上第一次採用線上舉辦的開發者公開活動，緊接著，Google 預告將於 7 月 12 日、7 月 13 日舉辦為期兩天的遊戲開發者會，同樣採用全線上模式舉辦。

從 Google I/O 2021 期間公開的最新數據來看，Android 平台設備已經突破 30 億，Google Play 平台的活躍度應該是會更高，不過今年不管是針對 Google Play 的更新，還是針對自 2013 年推出的遊戲平台 Google Play Games 都沒有做更詳細的介紹。

好消息是，Google 已經確認以獨立舉辦線上活動的形式來面向全球遊戲開發者。根據說明，受到新冠疫情（COVID-19）影響，2020 年新遊戲玩家的湧現以及花在玩遊戲上的時間增加，對於遊戲開發者來說，使玩家感到愉悅和吸引他們比以往任何時候都更為重要。為了幫助開發人員抓住這一機會，Google遊戲團隊再次宣布將於 7 月 12 日至 13 日舉辦2021年Google遊戲開發者大會。

在這兩天的活動當中，Google 公司將會與遊戲開發者說明正在開發的新遊戲解決方案，讓開發者可以用輕鬆的方式打造更出色的遊戲，與玩家連結以拓展用戶。

跟 Google I/O 2021一樣，這場活動以完全線上的形式舉辦，有興趣的人都可以面費到g.co/gamedevsum​​mit上註冊。