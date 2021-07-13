把BNT給學生！上班族「3種疫苗都輪不到」氣炸：年輕人別鬆懈

▲上班族。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

郭台銘與台積電已順利完成BNT疫苗簽約，預計9月底可有1000萬劑抵台，針對接種對象，陳時中12日定調，BNT會留給學生先打。就有網友發文表示，全台三級警戒以後，學生都不用去學校了，反觀30多歲的上班族依舊要去上班，結果現在BNT卻要先給學生打。貼文曝光，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文，提到BNT優先給學生打，打完以後就可以擠捷運、公車去上課，但是30多歲的上班族不但沒疫苗打，自三級警戒以來，就是一直去辦公室群聚上班，讓他越想越無奈。

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也有男網友在Dcard上表達不滿，直呼「是要19歲至49歲的勞工去死嗎？」他提到，這群人紓困領不到，疫苗又排最後，但是還是要乖乖繳稅，真的是「最軟的一塊！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard、PTT）

不少網友也在貼文底下表示，「想打AZ、莫德納不夠老，想打BNT不夠年輕」、「你各位要自立自強，不要鬆懈啊」、「民間買了1000萬劑，打不到年輕人」、「18至30歲的我們估計是最後才打得到」、「認命了啦」、「大學生大概就是國產命」、「20歲路過，我是最晚打到疫苗的那個」。

本站曾報導《今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗》，文中提到，原本只開放第九類、第十類意願登記的預約平台，今日說明欄居然出現了包含民國92年（含）以前出生者，也就是18歲以上的人都可以登記接種疫苗意願。指揮中心也在全國防疫會議上證實，今早開始進行第三輪意願登記，目前已開放18歲以上的民眾做意願登記，時間從今早9點至19日下午5點。

▼PTT全文。（圖／翻攝自Dcard、PTT）