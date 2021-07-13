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杜拜60公尺深泳池破世界紀錄！　水下城市還能坐窗邊喝咖啡

記者張靖榕／綜合外電報導

杜拜一個游泳池近期開幕後吸引全球關注，因為這非比尋常的游泳池創下世界紀錄，水深達60公尺，深潛的人在其中像是探索沉入水底的城市，甚至能在底層玩桌上足球（手足球），前提是要揹著氧氣瓶。

▲▼▲▼杜拜「Deep Dive Dubai」游泳池。（圖／翻攝自推特）

▲杜拜游泳池世界最深。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，一向是觀光和商業之都、建築屢破世界紀錄的杜拜，這次又打破了「世界最深游泳池」的金氏紀錄。游泳池的規模相當於6座標準的奧林匹克游泳池，負責營運的「深潛杜拜」（Deep Dive Dubai）表示，該座游泳池比此前最深的游泳池，還要再往下15公尺，總深度為60公尺。

▲▼▲▼杜拜「Deep Dive Dubai」游泳池。（圖／翻攝自推特）

▲▼水底宛如失落城市。（圖／翻攝自推特）

▲▼▲▼杜拜「Deep Dive Dubai」游泳池。（圖／翻攝自推特）

▲▼杜拜「Deep Dive Dubai」游泳池。（圖／路透）

杜拜「Deep Dive Dubai」游泳池外觀，形狀像牡蠣。（圖／路透）

潛水者只要穿上裝備，就能從頂端一路下潛，而且泳池並非五面都是白磁磚，營業方還賦予一個宛如失落城市的主題，不僅有斷塌掉一半的建築，裡頭停放著一輛白色賓士車，底部還有電動遊樂區，桌上足球台是真的可以玩，而且還有對外窗，能和外頭的人打招呼，甚至能在窗邊隔著潛水裝備，假裝在喝下午茶，令人驚喜的是，下頭還附有2間完全充滿空氣的乾燥房間。

遊客可以在此揹氧氣瓶練習潛水，或是完全只靠自己閉氣，練習自由潛水。

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