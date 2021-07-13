北大人醫實習醫師遭爆「帶女友值班」　讓她穿白袍還替病人拔尿管

▲網友截下當事女子的PO文爆料。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸網友近日發文爆料，一名北京大學人民醫院的張姓實習醫師帶女友值班，還讓她穿白袍、替病人拔尿管，北大人醫回應已對此事展開調查，當事女子則稱消息與事實不符，已經報警處理。

根據《新浪新聞》報導，一名網友10日在微博發文指出，北大人醫的張姓實習醫師把女友帶進值班室，讓女友穿白袍在院內自拍，「據她自稱還冒充護士跟著張醫生去給病人拔尿管！毫不尊重病人隱私」，「誰還敢去你們那看病？」

▲網友PO文。（圖／翻攝自微博）



該網友也附上當事女子的PO文，內容寫道「嗯，今天去了人民醫院的老院，跑到醫生哥哥的一線值班室，整個辦公室都是他的，給我講了一堆病理病史，然後跟著他穿白大褂去拔尿管，看著他的工作，聽他介紹」，除了女子穿白袍的自拍，還有一名穿藍色工作服的男子的工作畫面。

▲當事女子原PO文。（圖／翻攝自微博）



記者詢問當事女子，她則稱「根本沒有核實，我叫醫生哥哥就是女友了嗎？我根本都不懂這些，怎麼會給陌生男子拔尿管」，記者追問，「雖然曾經發動態說拔尿管，但是是開玩笑，並非事實？」對方則無正面回答，「去醫院是朋友臨時避雨，衣服濕透才換的，舉報人有過節，沒有任何核實就舉報」。張男則PO文指出，事件造成極大內心影響，已尋求警方、律師協助。

相關討論串近日在微博充斥，不少網友對醫院的專業產生質疑，也擔心這會影響防疫管控，北大人醫昨（12）日回應，已經針對事件展開調查，有進展會再向外界說明。