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「獸之呼吸」三寶之型！豬頭騎士壓車過彎慘撞柱　網笑：記得繳罰款

▲▼「豬頭安全帽騎士」壓車過彎失敗 撞斷防撞桿。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲「獸之呼吸」失敗了，豬頭騎士壓車過彎慘撞柱。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在台三線苗栗三灣路段騎車時，目擊一名騎士壓車高速過彎失敗，期間還撞斷了一根防撞桿，衝到對向車道與一輛機車擦肩而過，整個過程都被行車紀錄器拍下。影片曝光後，由於違規酷似鬼滅之刃豬頭造型的安全帽，獨特的穿著引發網友熱議，有人就說「果然，戴動物頭套的，都XX」。

原PO在臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」上傳影片，可以看見他當時騎在車道內側，下一秒一名造型獨特的騎士從外側高速超車、試著壓車高速過彎，不料卻意外撞上路中間的塑膠防撞柱，衝到對向車道與一輛機車擦肩而過，畫面看起來相當驚險。

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原PO表示，「（違規騎士）自己想死，但別出來害人，」、「喔，對了，請為自己愚蠢的行為，跟嚇到我與對向的騎士付出代價，1個月後記得去繳罰款」。

▲▼「豬頭安全帽騎士」壓車過彎失敗 撞斷防撞桿。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲▼「豬頭安全帽騎士」壓車過彎失敗 撞斷防撞桿。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲騎士撞飛防撞柱後，行駛到對向停了下來。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

影片曝光後，除了引起網友熱議外，加上騎士頭戴酷似鬼滅之刃豬頭造型的安全帽，又背著鋼鐵人的包包，一身造型也特別引發關注，有人說「動物頭套9成都低X」、「看這個頭就……」、「為什麼要戴豬頭，裝可愛嗎」、「感覺戴動物頭套的，是不是問題特別多」、「恭喜，吃罰單嘍」。

【完整影片請點此】

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