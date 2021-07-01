　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開車也怕曬？他停紅燈驚見三寶「挑陰影躲太陽」！最重罰2.4萬元

網搜小組／閔文昱報導 

大熱天艷陽高照，一般來說都是機車騎士會到處找陰涼處遮蔽，不過有網友在臉書社團貼出照片顯示，就連汽車駕駛也會在停紅燈時，選擇到陰影處躲太陽，讓不少網友痛批，「怕曬就別出門！」事實上，不管是汽車還是機車，等待紅燈時，尋找「陰影處」躲避陽光而不依規定停在停止線前，恐怕已經觸法，依法最重可開罰24000元。

網路上經常能看見，機車騎士為躲太陽，突然在路中間煞車、停在路邊紅線擋路，甚至藏在大車旁陰影處的相關消息，不過一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出照片顯示，就連汽車駕駛也會把車大喇喇停在陰影處，只見第一台車距離前方停止線空了好一大段，讓原PO看了不禁質疑「是不是怕曬太陽啊？」

▲▼一名網友分享出照片，不只機車族，就連汽車駕駛也會在紅燈時到陰影處躲太陽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一名網友分享出照片，不只機車族，就連汽車駕駛也會在紅燈時到陰影處躲太陽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

文章曝光後，許多網友紛紛留言痛批，「怕曬就別出門嘛！」、「不懂汽車怕曬的原理，都有殼了是怕什麼」、「檢舉讓他繳學費」、「可能曬到太陽會屍變吧」、「汽車還怕喔，那騎車的怎麼辦」、「檢舉就對了」、「一堆開車的人像這樣子阿」、「很多開車躲太陽…有啥毛病」、「路上看到那種開車還在躲太陽的，真心覺得就不要出門影響用路人了」。

▲▼ 防曬,躲太陽,機車族,騎士,機車,遮陽,夏天,炎熱,高溫。（圖／記者張一中攝）

▲用路人躲太陽可能吃罰單，不可不慎。（圖／記者張一中攝）

交通警察大隊表示，無論機車還是汽車，只要用路人為躲避太陽，肆意減速、違停，已違反《道路交通管理處罰條例》條例，相關罰則如下：

1. 在紅線或公車停靠區停車，經檢舉可開罰300元至600元。
2. 停在黃網線，經檢舉可處600至1200元罰鍰。
3. 越線或壓在斑馬線，可開罰900至1800元。
4. 若停在左右轉專用道，妨礙後車通行情況，可處600元至1800元。
5. 若無突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或在車道中暫停，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
女星激情滾床「下半身」成亮點　嚇喊：拍完才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貨出不去人進不來！水蜜桃滯銷「變軟只能餵雞」　果農心淌血

開車也怕曬？他停紅燈驚見三寶「挑陰影躲太陽」！最重罰2.4萬元

慈濟捐疫苗遭擋？陳文茜千字文喊話：放下拳頭，讓慈濟慈悲救世吧

鳳山「恐怖毒電梯」曝光！60戶上下樓全靠它　一張圖看感染途徑

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！美捐贈莫德納配送至各縣市

倉庫驚見「過期7年」蜂蜜！整罐發黑他問：能吃嗎？蜂農這樣說

柔道童離世！連千毅霸氣喊「喪葬費我全出」　網推爆：這次我挺你

「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

台中柔道童撐70天心臟衰竭離世　父親才剛過生日...舅舅：很自責

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

張新成.梁潔「超撩貼耳告白」終於在一起！　在隊友前公開戀情…經紀人賞自己巴掌ＸＤ

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

貨出不去人進不來！水蜜桃滯銷「變軟只能餵雞」　果農心淌血

開車也怕曬？他停紅燈驚見三寶「挑陰影躲太陽」！最重罰2.4萬元

慈濟捐疫苗遭擋？陳文茜千字文喊話：放下拳頭，讓慈濟慈悲救世吧

鳳山「恐怖毒電梯」曝光！60戶上下樓全靠它　一張圖看感染途徑

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！美捐贈莫德納配送至各縣市

倉庫驚見「過期7年」蜂蜜！整罐發黑他問：能吃嗎？蜂農這樣說

柔道童離世！連千毅霸氣喊「喪葬費我全出」　網推爆：這次我挺你

「會沒錢生活…」阿嬤遭撞骨折忍痛賣菜　外送員借地擺攤幫賣超暖

他從陳時中、侯友宜的口風斷言　「7月12日解封有望了」

屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

貨出不去人進不來！水蜜桃滯銷「變軟只能餵雞」　果農心淌血

開車也怕曬？他停紅燈驚見三寶「挑陰影躲太陽」！最重罰2.4萬元

前進日本職籃B聯盟！　林郅為加盟B2福岡新銳

陳其邁「兩鬢發白」抬頭紋加深　網友超心疼：謝謝你守護高雄

房客倒地失禁！飯店櫃台開鎖急救…「一舉動」網讚爆：保護所有人

18歲偶像學霸人設翻車…爆粉絲集資百萬補習費！男主播：誤人子弟

3000年人骨布滿790傷口　學者解開死因：「史上最古老」鯊魚受害者

【打疫苗猝死2】衛福部新制對受害人超不利！法界籲放寬補償標準

【打疫苗猝死1】混打疫苗效果好？醫師警告「這些人」不適合打疫苗

日本關西大學冰箱故障　2510劑莫德納疫苗報廢

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

生活熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

陳其邁鐵腕封樓挨轟　高雄人一句話力挺

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

鳳山恐怖毒電梯曝　一張圖看感染途徑

【全台三級警戒】疫情逐漸減緩　沈政男：7月12日解封有望了

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

12生肖下半年運勢出爐！「這生肖」存款大翻漲

阿嬤遭撞骨折忍痛要賣菜　外送員幫賣超暖

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

覺得台灣防疫很爛是哪種人？　網：正常人

陳其邁「整棟隔離制」每人恐負擔14K　鄉民戰爆

7歲童亡　連千毅：喪葬費我全出

陳文茜：中央放下拳頭，讓慈濟慈悲救世

更多熱門

相關新聞

9歲屁孩偷開車沿路蛇行！　媽崩潰：一回頭鑰匙就不見

9歲屁孩偷開車沿路蛇行！　媽崩潰：一回頭鑰匙就不見

日本盛岡市5日晚間發生一起男童無照駕駛闖入國道後撞傷用路人的事件，該名9歲男童趁著母親不注意，偷走車鑰匙後，便將車開出家門，隨後更在國道上沿路蛇行。警方接獲通報後，隨即派車追查，並鳴笛要求男童停車。男童疑似是被鳴笛聲嚇到，在紅綠燈路口直接就撞上一台正在等待號誌燈變換的車，導致車上一名女性駕駛受傷。

路邊停車！女駕駛「衰遇三寶剋星」氣炸

路邊停車！女駕駛「衰遇三寶剋星」氣炸

台北三寶女大迴轉　男騎士慘撞「血濺白車」

台北三寶女大迴轉　男騎士慘撞「血濺白車」

路上車變少！老司機卻更氣：三寶變多了

路上車變少！老司機卻更氣：三寶變多了

新手問塞車時如何正確變換車道？

新手問塞車時如何正確變換車道？

關鍵字：

三寶等紅燈躲太陽

讀者迴響

熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

茵芙床戲「下半身」成亮點

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

柔道童離世⋯鳳梨、館長發聲　連千毅：喪葬費我出

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

白宮認證台灣疫苗途徑被截斷　PTT反美：武器就買得到

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

陳其邁鐵腕封樓挨轟　高雄人一句話力挺

白宮證實台灣取得疫苗被斷　府：不會貿然公布供應狀況

永和婦人無慢性病史　打完AZ「第10天猝死」

更多

最夯影音

更多
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面