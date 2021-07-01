開車也怕曬？他停紅燈驚見三寶「挑陰影躲太陽」！最重罰2.4萬元

網搜小組／閔文昱報導

大熱天艷陽高照，一般來說都是機車騎士會到處找陰涼處遮蔽，不過有網友在臉書社團貼出照片顯示，就連汽車駕駛也會在停紅燈時，選擇到陰影處躲太陽，讓不少網友痛批，「怕曬就別出門！」事實上，不管是汽車還是機車，等待紅燈時，尋找「陰影處」躲避陽光而不依規定停在停止線前，恐怕已經觸法，依法最重可開罰24000元。

網路上經常能看見，機車騎士為躲太陽，突然在路中間煞車、停在路邊紅線擋路，甚至藏在大車旁陰影處的相關消息，不過一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出照片顯示，就連汽車駕駛也會把車大喇喇停在陰影處，只見第一台車距離前方停止線空了好一大段，讓原PO看了不禁質疑「是不是怕曬太陽啊？」

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▲一名網友分享出照片，不只機車族，就連汽車駕駛也會在紅燈時到陰影處躲太陽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

文章曝光後，許多網友紛紛留言痛批，「怕曬就別出門嘛！」、「不懂汽車怕曬的原理，都有殼了是怕什麼」、「檢舉讓他繳學費」、「可能曬到太陽會屍變吧」、「汽車還怕喔，那騎車的怎麼辦」、「檢舉就對了」、「一堆開車的人像這樣子阿」、「很多開車躲太陽…有啥毛病」、「路上看到那種開車還在躲太陽的，真心覺得就不要出門影響用路人了」。

▲用路人躲太陽可能吃罰單，不可不慎。（圖／記者張一中攝）

交通警察大隊表示，無論機車還是汽車，只要用路人為躲避太陽，肆意減速、違停，已違反《道路交通管理處罰條例》條例，相關罰則如下：

1. 在紅線或公車停靠區停車，經檢舉可開罰300元至600元。

2. 停在黃網線，經檢舉可處600至1200元罰鍰。

3. 越線或壓在斑馬線，可開罰900至1800元。

4. 若停在左右轉專用道，妨礙後車通行情況，可處600元至1800元。

5. 若無突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車，或在車道中暫停，可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

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