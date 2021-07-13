美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

▲美國陸軍日前首度在日本試射海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。示意圖，非當事畫面。（圖／達志／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美軍在6月24至7月7日之間，在日本與自衛隊進行「東方之盾」（Orient Shield）軍事演習，此次動員約1700名美軍及3000名日本陸上自衛隊成員參加，不僅是有史以來最大規模的一次，美軍還證實陸軍首度在日本試射海馬斯火箭（HIMARS）。

根據美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，「東方之盾」軍演期間，美國陸軍第17野戰砲兵旅（17th Field Artillery Brigade）與日本陸上自衛隊，在北海道的矢臼別演習場，共同試射海馬斯火箭。

美軍切拉拉少校（Elias Chelala）指出，海馬斯火箭彈實彈射擊於6月28至30日之間進行，這是陸軍首次在日本實施試射。

美國海軍陸戰隊曾在2020年初與自衛隊在北海道進行的「北方毒蛇」（Northern Viper）期間試射海馬斯火箭彈；在2019年夏天，每2年一次的美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演期間，駐沖繩美國海軍陸戰隊發射，曾試射3發海馬斯火箭彈。

《央視軍事》9日對此特別在微博發文指出，「美媒7月7報導，正在進行的美日東方之盾聯合軍演中，美國陸軍首次在日本發射了海馬斯火箭炮系统。海馬斯是一 種輕型、模塊化多管遠程火箭炮，可搭载一個6聯裝箱式火箭發射器或一枚地對地戰術導彈，最大射程300公里。」

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