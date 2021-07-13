　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲美國陸軍日前首度在日本試射海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。示意圖，非當事畫面。（圖／達志／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美軍在6月24至7月7日之間，在日本與自衛隊進行「東方之盾」（Orient Shield）軍事演習，此次動員約1700名美軍及3000名日本陸上自衛隊成員參加，不僅是有史以來最大規模的一次，美軍還證實陸軍首度在日本試射海馬斯火箭（HIMARS）。

根據美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，「東方之盾」軍演期間，美國陸軍第17野戰砲兵旅（17th Field Artillery Brigade）與日本陸上自衛隊，在北海道的矢臼別演習場，共同試射海馬斯火箭。

美軍切拉拉少校（Elias Chelala）指出，海馬斯火箭彈實彈射擊於6月28至30日之間進行，這是陸軍首次在日本實施試射。

美國海軍陸戰隊曾在2020年初與自衛隊在北海道進行的「北方毒蛇」（Northern Viper）期間試射海馬斯火箭彈；在2019年夏天，每2年一次的美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演期間，駐沖繩美國海軍陸戰隊發射，曾試射3發海馬斯火箭彈。

《央視軍事》9日對此特別在微博發文指出，「美媒7月7報導，正在進行的美日東方之盾聯合軍演中，美國陸軍首次在日本發射了海馬斯火箭炮系统。海馬斯是一 種輕型、模塊化多管遠程火箭炮，可搭载一個6聯裝箱式火箭發射器或一枚地對地戰術導彈，最大射程300公里。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
她半夜醒來驚見「床上男女交疊」　竟是2閨蜜遭輪流性侵
名醫提「牙齒掉光」理論　曝台灣確診清零可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

中國武力犯台「美日可以救援嗎」　國軍法務專家赴日研究報告出爐

央視罕見直播05式兩棲甲車海訓　時速25公里任踹門奪島先鋒

美班福特號驅逐艦進入西沙海域　解放軍出動海空兵力警告驅離

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

美翻！慢動作欣賞「孔雀開屏」 尾羽豎起上百個虹彩眼圈齊放❤

男女開毒趴！疑找傳播妹群聚　掛「霓虹燈」助興...最高罰210萬

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

中國武力犯台「美日可以救援嗎」　國軍法務專家赴日研究報告出爐

央視罕見直播05式兩棲甲車海訓　時速25公里任踹門奪島先鋒

美班福特號驅逐艦進入西沙海域　解放軍出動海空兵力警告驅離

韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準

奪命閃電暴擊！「一天70人被劈死」他自拍秒變焦屍　驚悚畫面曝

民眾想等BNT？急診醫揭疫苗「到貨時程」：輪到你就趕快打！

泰國7建築工人同時染「Alpha和Delta病毒」

「獸之呼吸」三寶之型！豬頭騎士壓車過彎慘撞柱　網笑：記得繳罰款

91歲高振鵬辭世…陳淑芳嘆「不受重視」：下輩子不在台灣當演員

大聯盟經歷掉到第三輪　曾仁和：謝謝樂天桃猿的選擇

讓呂彥青下半季馬上出賽　兄弟展開談約

翁山蘇姬在瓦城又遭「4項指控」　律師團隊透露：包括貪腐

隔扣塔克一戰成名　太陽強森：只希望別改判進攻犯規

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

軍武熱門新聞

美軍首度在日本試射「海馬斯火箭」

中國武力犯台美日可救援？國軍專家赴日研究報告出爐

央視罕見直播05式兩棲甲車海訓 時速25公里任踹門奪島先鋒

美驅逐艦進入西沙海域　解放軍警告驅離

美軍駐敘利亞基地驚傳爆炸聲！

印媒：全球最強軍事不是美國

台船製造升級版潛舉式重載船

抗中！　日本與英航母艦隊展開聯合演習

003誇張近照3條彈射器清晰可見

從潛艦施工照片　談進度與工安紀律

解放軍正成為一支世界級軍隊！

解放軍南部、西部戰區換帥 陸軍司令由中越戰爭功勛劉振立升任

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

港媒：大陸曾在台灣海峽　測試水下無人載具

更多熱門

相關新聞

中國武力犯台美日可救援？國軍專家赴日研究報告出爐

中國武力犯台美日可救援？國軍專家赴日研究報告出爐

日本副首相麻生太郎在東京演講時表示，如果中國入侵台灣，將行使集體自衛權，引發國際關注，但是在國際法上，當中國武力犯台時，美日是否可以救援台灣，卻又是另一個層面的問題。國防部「最高軍事法院」簡銘儀上校在就讀國防大學戰爭學院時赴日本大阪以「武裝衝突與台灣」為題進行博士研究，並將報告公布於政府網站上。

熊出沒注意！日男遛狗突遭野生熊「狠咬脖子」

熊出沒注意！日男遛狗突遭野生熊「狠咬脖子」

金髮女見6亞裔童　失控揮拳大喊「中國」

金髮女見6亞裔童　失控揮拳大喊「中國」

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍亡

死亡直播！饒舌歌手遭連開12槍亡

「日經新冠復甦指數」出爐！ 台灣83名掉到後段班

「日經新冠復甦指數」出爐！ 台灣83名掉到後段班

關鍵字：

海馬斯火箭東方之盾北美要聞日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨密遭輪流性侵

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

信用卡額度只有1000！他曝照為證...網全笑歪

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

《性／生活》驚人25cm是「真槍上陣」

楊丞琳「合體李榮浩慶生」！　甜PO閃照：最棒的禮物

賈永婕PO照「我也要蹭郭董熱度」！明打第2劑AZ

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面