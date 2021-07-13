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日本《防衛白皮書》涉台　趙立堅氣炸：中國必須統一也必然統一

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅回應日本《國防白皮書》問題時表示，「中國必須統一也必然統一」。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日本於6月發布的《防衛白皮書》，首次在報告中提到台灣周邊局勢穩定的重要性，還提到釣魚台、中國《海警法》、「印太戰略」等問題。對此有媒體在中國外交部記者會上，發問相關問題。發言人趙立堅對此回應表示，中國必須統一，也必然統一。

趙立堅在例行記者會上回應表示，這段時間日方接二連三拿中國說事兒，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂「中國威脅」，這是極其錯誤和不負責任的。

趙立堅強調，中方對此強烈不滿，堅決反對，台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方決不允許任何國家以任何方式插手台灣問題，「中國必須統一，也必然統一」，中國實現完全統一，最有利於地區和平穩定。

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙立堅強調，釣魚台也是中國不可分割的一部分。（圖／達志影像／美聯社）

趙立堅指出，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分。中方在釣魚島海域開展巡航執法活動，是行使本國固有權利，正當合法，《海警法》是一項例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐，實際上包括日本在內，很多國家早就制定實施了類似法律，日方的謊言外交和雙重標準，可以休矣。

趙立堅說，「印太戰略」旨在推行集團對抗，是要打造地緣爭奪的小圈子，是冷戰思維的伏筆和歷史的倒退，應該被掃進垃圾堆。日方把「太平洋的自由開放」調門唱的老高，能不能先解決自身試圖在太平洋搞核污染水自由排放的問題呢？

趙立堅最後強調，中方再次敦促日方端正心態，體現出對中國主權的尊重，以及對維護地區和平穩定的誠意。

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