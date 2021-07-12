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Give me 5　第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動開營

▲▼第五屆普陀育菁計畫─兩岸青年企業實踐訓練營活動今天開營。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆普陀育菁計畫─兩岸青年企業實踐訓練營活動今天開營。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

被大陸國台辦列為兩岸重點交流項目的「普陀育菁計畫─第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動」，今天在上海市普陀區開營，來自海峽兩岸的大學生將透過線下及線上，在菁英企業家們的指導下，展開為期三週的訓練與交流。今天的啟動儀式還邀請了知名藝人吳奇隆做為普陀育菁計畫交流大使，與兩岸青年進行了一場專場分享會，暢談夢想與成長。

普陀育菁計畫從2017年開始，到今年是第五屆，除了促成兩岸學子的交流互動之外，也讓許多參與的學生順利在畢業後到大陸進入心儀的行業工作。今年的活動吸引了大陸地區及港澳台110個城市、500多所大學的1000多名大學生報名，經過層層遴選，最終選出來自兩岸北京大學、台灣大學等學校的100名優秀學生成為本屆實踐訓練營營員。

▲▼受新冠疫情影響，今年的活動仍將以線上課程為主。（圖／記者趙禕攝）

▲來自兩岸100名學生獲選成為本屆實踐訓練營營員。（圖／記者趙禕攝）

上海市普陀區常委魏靜表示，這次活動提供兩岸大學生共享企業實踐的大好機會、共享大陸的發展機遇；她對兩岸青年交流充滿信心，熱切期待學生們進一步加強交往、擴大交流、加深感情、積累共識，共同為兩岸關係的和平發展貢獻心力，共同負擔起民族復興的重任。

▲▼上海市普陀區區委常委魏靜致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市普陀區區委常委魏靜致詞。（圖／記者趙禕攝）

受到新冠疫情影響，普陀育菁計畫2020年從線下實踐營轉為線上營， 今年則延續線上營的形式。雖然以線上活動為主，但是依然可以通過線上授課及企業線上實習，讓學生們與知名企業高級管理人員互動交流，獲得包括知識技能培訓、職涯規劃培訓、簡歷與面試、走進職場、走進上海等方面的培訓。

▲▼受新冠疫情影響，今年的活動仍將以線上課程為主。（圖／記者趙禕攝）

▲受新冠疫情影響，今年的活動仍將以線上課程為主。（圖／記者趙禕攝）

今天的啟動儀式由上海市台辦副主任王立新、上海市工商聯副主席施登定、普陀區委常委魏靜、普陀區政協副主席嚴永強、普陀區台辦主任錢軍梅、市台協副會長邱士楷、市台協普陀區工委會主委江錫毅、復旦大學國際交流處副處長莊輝和特邀嘉賓吳奇隆等人共同按鈕啟動。

▲▼啟動儀式由上海市台辦王立新副主任、工商聯施登定副主席、普陀區魏靜常委、區政協嚴永強副主席、區台辦錢軍梅主任、市台協邱士楷副會長、普陀區工委會江錫毅主委、復旦大學國際交流處莊輝副處長和特邀嘉賓吳奇隆共同按鈕啟動。。（圖／記者趙禕攝）

▲啟動儀式由上海市台辦王立新副主任等人共同按鈕啟動。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會普陀區工委會主委，也是本次活動合作企業之一皇冠集團總經理的江錫毅表示，普陀育菁計畫能夠提供學生們書本上沒有的知識，接觸真實的職場和商業領域，帶動更好的創業與就業。他願意透過分享人生經驗，幫助學生們活化知識，找到奮鬥目標。

▲▼上海市台灣同胞投資企業協會普陀區工委會主委江錫毅致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台灣同胞投資企業協會普陀區工委會主委江錫毅致詞。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的企業導師代表復思資本創始合夥人張永宏表示，企業參與這項活動，可以從兩岸青年學子的加入為企業帶來新鮮的血液，通過不同文化、專業背景青年人才加入，也能為企業帶來新的思惟，幫助企業拓寬發展的道路。

▲▼活動的企業導師代表復思資本創始合夥人張永宏致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲活動的企業導師代表復思資本創始合夥人張永宏致詞。（圖／記者趙禕攝）

曾經參加過2018年第二屆普陀育菁計畫的學員黃品瑜，目前已經在當年在上海實習時合作的企業裡工作，她表示自己透過活動了解更多關於大陸和上海的文化，她也在和當時學伴的相處裡學習更多關於兩岸的認知，拓寬了自己的視野。

▲▼第二屆普陀育菁計畫學員黃品瑜透過視頻分享經驗。（圖／記者趙禕攝）

▲第二屆普陀育菁計畫學員黃品瑜透過視頻分享經驗。（圖／記者趙禕攝）

今年參與普陀育菁計畫的合作企業包括：皇冠集團、復星集團、飛利浦、月星集團、復思資本、寶島眼鏡、電通集團、Acer宏碁集團等；企業導師及業界大咖涵蓋了金融業、地產業、遊戲產業、文化產業、教育產業、娛樂產業、零售業，包含世界五百強企業、外資企業、知名民企與知名台企等。

在啟動儀式後，普陀育菁計畫活動的交流大使知名藝人吳奇隆在現場和青年學生們進行了一場專場分享會，暢談他的人生經驗、夢想與成長，並且透過視頻連線讓在台灣的與會學生也能夠一同分享。

▲▼普陀育菁計畫交流大使吳奇隆和兩岸青年學生們同步分享人生經驗、夢想與成長。（圖／記者趙禕攝）

▲▼普陀育菁計畫交流大使吳奇隆和兩岸青年學生們同步分享人生經驗、夢想與成長。（圖／記者趙禕攝）

▲▼普陀育菁計畫交流大使吳奇隆和兩岸青年學生們同步分享人生經驗、夢想與成長。（圖／記者趙禕攝）

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