不用出國就能吃！她曝「銷魂冬粉」超簡單作法：像在居酒屋

▲有網友分享好市多一款「居酒屋風味」的乾拌冬粉，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格優惠，吸引不少人前往消費，近日就有1名網友分享，她購入一款不倒翁的乾拌冬粉，不僅「超有居酒屋的Fu，作法也有夠簡單」，讓不少網友看了直呼「口水要流出來了！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這款乾拌冬粉做法，首先，滾水後把蔬菜包跟冬粉放進去一起燙熟，再放一些冷凍花椰菜一起燙，然後起鍋把醬汁加進去拌勻就大功告成了，「真的就這麼簡單～韓國麻油的香味怎麼香啊！差點端不出廚房了。」

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原PO指出，大家也可以把家中好看的餐盤都拿出來，倒杯冰飲料、夾點泡菜，「5分鐘就能搞定不用滿頭大汗」，並用hashtag大推「#不能去居酒屋就把居酒屋搬回家、#居家也要有儀式感。」

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「好方便！想去買了，最近正想吃這味」、「看起來很好吃欸、「口水要流出來了」、「這個好吃」、「買過一次覺得好吃，可是份量太少」、「加上雞肉、馬鈴薯、洋蔥、年糕一起拌炒更好吃呦」、「弄得好好吃的樣子」、「正在回家路上，看到這盤冬粉好想吃喔」。

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