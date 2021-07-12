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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蔡英文因意識形態卡鴻海、台積電買BNT？　6大QA一次解析

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台積電、鴻海永齡基金會在跟蔡政府形成公私協力模式下，成功採購1000萬劑BNT疫苗。回顧過去這段時間，歸納各界6大QA，包括「政府卡疫苗？」、「中國阻撓？」、「上海復星角色為何？」等，《ETtoday新聞雲》逐一解析。

Q1. 蔡英文政府堅持意識形態，迴避上海復星代理商，只願跟BNT原廠談判？

Ans1：

在背景方面，上海復星在2020年3月取得BNT所謂大中華地區代理權，因此去年東洋洽購疫苗時，或是指揮中心洽購疫苗與這次鴻海、台積電、慈濟專案，在跟BNT原廠談判同時，都沒有，也無法迴避上海復星的代理商角色。

關鍵上，決策高層指出，因為疫苗洽購、接種，涉及了高度「公權力行使」的範疇，必須符合《兩岸關係條例》第5條規範，所以鴻海、台積電、慈濟三項專案捐贈方，都同意依蔡政府提議，以「日本模式」進行。

所謂「日本模式」，決策高層表示，就是每個捐增單位都必須簽署兩份契約，第一份是「採購契約」，第二份是「捐贈契約」，採購契約給予捐贈方適度的商業行為彈性。

該人士指出，台灣政府的公權力角色是呈現在捐贈契約中；此外，這些契約當中，除了有香港復星之外，也都有BNT原廠簽署的法律文件。

從契約的角度，有兩大重點：第一，上海復星只是代理商，非製造商，需要法律免責的是BNT；第二，只有台灣政府有權力提供BNT疫苗EUA和法律免責權，而非中國政府，中國政府也了解此法律關係。

總體而言，台灣政府堅守「健康權益」、「健康個資」，都受到法律契約的完整保障，也必須確保當初「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的共識，並且必須釐清所有的法律權利義務關係，從頭到尾沒有所謂意識形態的問題。

Q2. 上海復星是購買BNT的唯一管道嗎？

Ans2.：

決策高層表示，跟BNT原廠洽談，從去年8月至今年1月的過程來看，上海復星未必是唯一的管道。他說，衛福部長陳時中曾公開提到過，台灣政府從2020年8月20日開始與BNT原廠洽談，中間也有其他代理商來談。

在過程中，東洋在去年10月12日宣布取得BNT的有條件授權書，但因為與政府的採購數量、價格無法達成共識，因而在11月3日宣布破局。

在破局後，BNT在11月9日宣布疫苗成效，美國及WHO也都是在12月才發予EUA；因此，當時林全在11月3日的記者會上也曾表達，「政府不單押一支疫苗，倒也不一定是個錯誤」。

接著，政府持續與BNT洽談，在去年12月底，指揮中心與BNT雙方曾就合約做最後確認，並在2021年1月6日報行政院核定；在今年1月進入公開揭露事項與新聞稿的洽談。

但是，在1月8日時，BNT強烈建議修改中文新聞稿的「我國」，我方在1月9日回覆修改為「台灣」；後來經過幾日，同月的15日時，BNT表示要重新評估全球疫苗供應量及調整時程，簽約需要延後，後來就沒了下文。

因此，從上述過程可以發現，不論是東洋、指揮中心都與BNT原廠洽談疫苗，上海復星並非唯一的管道。

Q3. 中國政府真的有干擾台灣採購疫苗？

Ans3.：

決策高層表示，陳時中有在記者會上表示，指揮中心跟BNT洽購案最後沒有下文，是有「合約以外的因素」。另外，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）曾公開表示，台灣取得疫苗的途徑被截斷（cut off）。

除此之外，德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）在接受訪問時也表示，台灣購買疫苗的過程因某種程度的孤立遇阻，德政府盼疫苗交易不受政治外力干擾。

總體而言，BNT疫苗採購案遭遇的波折，確實需要動用到台灣、德國兩國政府，加上台灣具有影響力的台積電、鴻海兩間企業、慈濟基金會等，才得以突破。

該人士說，從上述過程，以及BNT曾經要求修改新聞稿中「我國」的字眼，有沒有中國的政治力干預，他想應該是不言可喻了。

Q4. 什麼關鍵原因，讓中國被迫放手？

Ans4.：

黨政高層分析，中國政府的計劃是「以疫謀亂」，跟台灣內部的在野黨、部分媒體協力，趁台灣疫情爆發時，重擊民進黨政府，以「我要疫苗」、「購買BNT」與「無法迴避上海復星」等口號進行操作，無非是醞釀中國解救台灣缺乏疫苗的政治效應。

在效果方面，黨政高層觀察，中國的操作確實有相當程度的效益，民進黨政府也受到衝擊；不過，從大陸官方媒體可以嗅出端倪，曾直接批評國民黨的戰力，有陷入困境的狀況；言下之意，國民黨並沒有因為民進黨受困在疫情中，而獲得國內人民的支持。

關鍵的轉折，在於台灣友好國家，意識到台灣內部政治疫情遠比疫情本身要更嚴峻。黨政高層指出，在美國、日本援助台灣大規模487萬劑的疫苗，這形成「美日台」民主國家的陣線，這對中國在國際上產生相當大的壓力，這個時候不放手，反而更直接證明北京阻撓台灣採購疫苗。

Q5. 蔡英文政府真的有「卡」疫苗？

Ans5.：

負責疫苗採購的決策高層表示，在參與洽購的過程中，政府部門只有「拚」，沒有「卡」。回顧鴻海、台積電、慈濟三項專案，鴻海在6月1日最早送件，當初申請的是「申請500萬劑BNT疫苗專案輸入」。

在送件隔天，6月2日時，陳時中即與郭台銘有過會晤，之後6月9日專家會議通過EUA，6月12日衛福部發函同意「專案輸入」。

至於最大的轉折點，是郭台銘回報給政府，一份BNT相關人士給他的內部資料，明確告知他，BNT只願意與政府洽談。當時，郭台銘在6月18日在臉書發文，大聲疾呼要求政府授權。

決策高層表示，蔡英文政府當時隨即接招，行政院當天中午召開記者會，宣布連同6月10日送件的台積電案，政府同意授權；接著，蔡英文在當天下午4點，在總統府與郭台銘、劉德音進行會面。

後續的工作期程也非常密集，在鴻海、台積電與行政院、CDC密集研商下，在一個禮拜中達成協議，並於6月25日簽署與政府授權有關的必要法律文件。

取得必要文件後，鴻海、台積電隨後便開啟與BNT及上海復星的後續談判作業，決策高層表示，整個過程，可以說是隨時有需要開會就隨時開會，經開討論到三更半夜，隔天一早又馬拉松式的會議。

接著，正如行政院所揭露，鴻海、台積電在7月9日（五）晚間與香港復星簽署採購契約，BNT原廠則在7月11日（日）下午約1600回傳簽署的相關契約；而鴻海和台積電則是在7月11日晚間約2130才將捐贈契約提交給CDC審核簽署，CDC連夜加班審核，約於7月11日晚上2300完成簽署程序，並立即通知兩捐贈單位。

因此，該決策高層指出，從整體過程回顧來看，政府部門只有不斷在「拚進度」，沒有外界所謂「卡進度」的謠言。

Q6. 慈濟專案接下來會如何進行？

Ans6.：

同樣負責疫苗洽購的決策高層表示，慈濟基金會是在6月23日送件，當時政府部門正與鴻海、台積電就法律文件洽談中，在鴻海與台積電模式進行順利並可行下，慈濟就會比照相同的模式來進行。

因此，把時間軸攤開來看，6月25日時，鴻海、台積電與政府簽署法律必要文件後，蔡英文就在6月26日，與證嚴上人視訊通話，表達保證政府會積極處理，儘管慈濟還未簽署相關法律文件，但可以說是讓鴻海、台積電與慈濟，同步來進行。

隨後，慈濟在7月9日和政府簽署跟授權有關的法律文件。決策高層表示，慈濟算是在鴻海、台積電既有的模式上來進行，這可以省下許多時間，甚至可能趕上進度。

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