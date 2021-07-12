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狠酸美國以「人道援助名義」干涉他國內政　北韓：先管好自己！

▲▼金正恩掌權將迎來第10年，北韓當局為其出版「偉人傳記」做為宣傳。（圖／路透社）

▲北韓認為美國假借「人道救援」名義達成其政治目的。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

北韓外務省11日在官網上透過「國際經濟及技術交流促進協會上級研究員」姜賢哲的名義發表文章稱，美國利用人道主義援助的名義，來實現控制世界的政治目的。文中還強調，美國與其有時間對外提供所謂的「人道主義援助」，還不如先處理好國內的疫情、槍擊案以及種族歧視議題，砲火全開，似毫不客氣。

根據《韓聯社》報導，北韓外務省官網11日刊登以姜賢哲名義發表的文章，文內提出，如今新冠疫情席捲全球導致經濟衰退，美國卻想要藉由人類的痛苦與不幸來達成其政治目的。文章中指責，美國所宣稱的人道主義援助其實只是他們控制世界的一種政治工具，每當美國提到人道主義援助，就會趁機利用人權問題干涉他國內政。

▲▼川金會,川金二會。（圖／路透）

▲北韓外務省開炮，狠酸美國。（圖／路透）

文內一再重申，人道主義援助無論任何時候都不可以被用於政治目的。北韓還藉機表態，如果美國繼續以援助為由干涉人權問題，那麼當局將會拒絕包含新冠疫苗在內的所有援助。

文內列舉了美國《對外援助法》、《互相安全保障法》等條款，同時也提到美國從阿富汗撤軍一事。筆者說，已經有許多國家都已經嘗到被美國「假借人道主義援助之名義干涉內政」的惡果。

北韓還嘲諷美國，在對他國提供援助之前，可能還要針對國內所發生的疫情、槍擊事件以及種族歧視等議題，從國際社會獲得幫助。

另一方面，北韓原本計畫透過COVAX取得199.2萬劑疫苗，但至今仍未到貨。根據《美國之音》報導，北韓不允許全球疫苗免疫聯盟的人員入境，不願意接受國際社會協助建構疫苗冷鏈系統的提議，才會導致疫苗供應受到阻礙。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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