防疫旅館物資不足　應曉薇捐贈百箱物資守護第一線人員

▲臺北市議員應曉薇贈百箱物資至專責防疫旅館凱薩飯店，盼守護醫護健康。（圖／應曉薇辦公室提供，下同）

生活中心／綜合報導

疫情持續緊繃，除了第一線的醫護人員及警消，日夜不懈的奮戰，專責旅館的醫護及工作人員，也在努力默默付出。臺北市議員應曉薇指出，專責旅館的人員們因為工作內容，包含醫護、送餐、收垃圾、房間清潔等，全程需要穿著防護衣，工作量仍相當龐大，忙碌時只能簡單吃點心或乾糧果腹，非常辛苦。

應曉薇表示，因防疫專責旅館基本物資不足，因此與友人捐贈百箱物資，給臺北市第一間專責防疫旅館「凱薩飯店」，並由醫務長及醫務秘書代表工作人員接受物資，盼能讓第一線防疫人員無後顧之憂。

▲希望透過物資捐贈向醫護及工作人員表達感謝。

依據觀傳局提供資料統計，至6月6日臺北市防疫旅館共計有103家、房間數6,336間。另外根據5月29日資料，衛生局所管轄的「加強版防疫專責旅館」則是共計有7家，房間數約1,060間，但目前加強版防疫型旅館的物資不足，因此應曉薇呼籲想要發揮愛心的市民朋友，可以聯繫臺北市政府聯合醫院(公關陳慈惠主任0979-309-505)，協助物資捐贈。

應曉薇說明，希望臺北市政府社會局聽到需求，盡快進行防疫旅館物資補給作業；另外也鼓勵萬華社福中心可以請里長、民間團體一同協助物資和防疫用品配發，盼疫情能早日過去，恢復正常生活。