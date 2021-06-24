愛盲基金會推防疫零食箱　助庇護員工能繼續安心就業

▲面對疫情仍不能掉以輕心，許多公益團體也因此面臨衝擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者蒲世芸／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情籠罩全台，也帶動了宅經濟發展，許多平時致力於協助弱勢族群就業的單位，也在疫情影響下受到衝擊。因此像是愛盲基金會就配合疫情推出超夯、高人氣網購零食箱，內含包括果乾、堅果、蕎麥巧克力等豐富組合，讓消費者居家防疫也能擁有儀式感，既可安心上網挑選庇護商品，還能免運費、開心做公益！

愛盲庇護工場這一次雖然因為疫情受到衝擊，許多已經下訂的訂單面臨被退訂情形，但為了讓庇護員工們能夠繼續穩定工作、明年的服務經費得以有著落、更希望能持續給消費者優質商品，因此愛盲庇護事業處特別推出【《愛盲》嘴好忙零食箱】，內容包括嚴選天然的「原味腰果」、「無籽大葡萄乾」、非油炸的「Rialto吐司脆餅」等多款無負擔零食，希望替消費者健康把關同時，也能兼顧優質爽口的口感。

全台維持三級警戒，「在家補貨」也成為防疫時期最重要的消費型態，平日除了吃存糧、點外送，愛盲基金會也呼籲消費者可以來點不一樣的零食搭配。民眾如果有需求，可以至愛盲庇護工場經營的「手不盲」官網，現在為了回饋消費者要來替大家省荷包，零食箱可以免運送到家，邊吃零食也可以同時做愛心。

▲愛盲基金會推出零食箱，希望能協助庇護員工們繼續穩定工作。（圖／愛盲基金會提供）