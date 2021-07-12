購物網站盜個資賣非法農藥　12賣家半年撈600萬

▲海巡署彰化查緝隊破獲販售非法偽農藥。（圖／海巡署彰化查緝隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情警戒網路購物交易盛行，彰化地檢指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、農委會動植物防疫檢驗局組專案小組查緝，破獲蝦皮及淘寶知名網站，查獲12名賣家販售非法偽農藥，短短半年得手大約600萬元，被害人包含家庭主婦、退休公務員等等，至少有60多人受害，全案被依違反《農藥管理法》移送地檢偵辦。

據彰化查緝隊初步調查，此次查緝到的偽農藥數十種，有粉劑「多菌靈」、「本醚甲环唑」、塗劑、紙盒粒裝、除蟲劑等等不同包裝，琳瑯滿目，標榜著除蟲滅菌效果好，又不傷人體及農作物，價格比台灣農藥市售便宜，吸引不少從事農作買家青睞。

查緝隊副隊長許晨蔚指出，目前查緝到這12名犯嫌，在蝦皮及淘寶購物網站大量「盜用個資」，販售未經合格進口的陸製偽農藥，再以系統後端變更電子錢包提領貨款的方式，成功規避網購平台之實名認證機制，近6個月以來得手600萬元。

許晨蔚表示，已知被害人有超過60人，其中包含家庭主婦、退休公務員等遍及全台，所幸專案小組經交叉比對及地毯式清查金流，並通報防檢局下架違法銷售偽農藥的社群網站及電商平台，截斷販售途徑，成功遏止網路販售偽農藥之管道。

並依據《農藥管理法》規定，如違法輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以上500萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

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