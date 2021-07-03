金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

▲北韓最高領導人金正恩29日主持政治局擴大會議，指出國家防疫面臨重大危機，痛批官員懈怠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）自去年1月末疫情爆發之後，為了防堵病毒傳入，全面封鎖了與中國的陸、海、空邊境人員及物資交流，甚至部署特種部隊嚴守邊界。然而，金正恩日前以防疫出現危機的「嚴重事件」為由，問責多名高官，現有消息指出，此次重大懲處案可能和軍人涉及邊境走私有關。

根據南韓《朝鮮日報》報導，北韓最近傳出首次出現2名人民軍元帥同時遭拔，這可能與金正恩29日在會議中怒斥高官的怠忽職守與無能，導致防疫出現「重大危機」的嚴重事件有關。一名熟知北韓軍方內部情況的消息人士指出，據悉，負責封鎖中朝（中國與北韓）邊界的軍人收受賄賂，對走私狀況視而不見，甚至同流合汙的歪風，已經大舉牽連軍方高層幹部。

消息人士稱，邊境的軍人對長期封鎖感到疲倦，軍人與警衛隊成員經過1年半來的相處，和居民們變得親近，再加上面臨糧食與經濟困難，哨所長、警衛隊等人開始向走私者收受賄賂，默許、參與或合作走私的行為擴散到整個中朝邊界。有觀察分析，可能是運輸、發放軍糧發生問題，有人違反防疫指令、侵吞部分物資等歪風。一名高層脫北者表示，「不管如何加強管制，在金錢面前都會變得稀巴爛，最終負責邊境封鎖的總體責任的元帥李炳哲與朴正天必須付出連帶責任。」

▲北韓2020年10月勞動黨成立75周年閱兵式中，金正恩左右站著的就是2位人民軍元帥李炳哲與朴正天。（圖／路透社）

報導稱，北韓政治局設有5名常務委員，除了金正恩外，身為中央軍事委員會副委員長、人民軍元帥軍階的李炳哲也身在其列，軍事、政治地位之高的他傳出這次被撤換的可能性極高。去年10月10日，北韓勞動黨75周年黨慶閱兵式上，金正恩左右身側，除了李炳哲外，還有同被提拔為元帥的朴正天，目前為政治局委員，但這兩人在29日政治局擴大會議中被拍到始終抬不起頭、表情沉鬱的模樣，引發外界對他們將遭撤換的揣測。

國家領導人、勞動黨總書記金正恩29日於政治局擴大會議上怒罵，隨著防疫走向長期化，黨要求制定相關對策，但負責掌管國家重大事件的責任幹部們卻在執行上怠忽職守，導致國家與人民在安全上面臨重大危機，「（這些官員）假裝一副在做事的樣子，其實內心根本沒在為國家與人民設想，我們絕對沒有替這些官員們護航的權利。」

據悉，去年1月底開始，北韓在邊境部署特種部隊，嚴格封鎖邊境，頻繁對未經許可接近國境的人員或動物開槍，違反防疫規定者可能被當場槍決或送往政治犯收容所，出於這種令人恐懼的封鎖程度，導致北韓與中國貿易驟減9成以上，就連任期結束的前駐華大使池在龍也已經延遲3個多月沒有回到北韓。

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