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女員工被老闆侵犯！遭闆娘嗆「你勾引的」⋯崩潰辭職輕生

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲飲料店老闆在店內廚房猥褻女員工，聲稱「想老牛吃嫩草」，挨告辯稱是婚外情。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名飲料店老闆阿宗（化名）2018年10月23日利用上班時間，趁機在廚房猥褻女員工花花（化名），還傳訊騷擾稱「想老牛吃嫩草」。不料，阿宗事後否認稱是婚外情，其妻子也選擇相信他，反責怪花花勾引，導致花花一度輕生，所幸最後獲救。法院一、二審均依法將阿宗判刑1年，而阿宗聲請再審後，日前遭到駁回，不得抗告。

判決指出，阿宗是高雄某飲料店負責人，平日將店面將由妻子管理，並於2018年7月2日起雇用花花擔任店員。孰料，阿宗同年10月23日下午1時許，見妻子離開店面，把花花拉至廚房內獨處，以環抱、強吻以及撫摸下體、胸部猥褻得逞。花花一開始擔心失去工作選擇隱忍，最後決定用腳踹門發出聲響，阿宗才肯罷手。

沒想到，花花事後告知阿宗妻子整起事件，卻反被責備「她勾引老闆」，讓她覺得很丟臉便辭職，當晚跑到公園打算輕生，所幸最後獲救。

阿宗坦承擁抱、親吻花花，但否認利用機會猥褻，辯稱2人是婚外情的關係，自己並沒有強迫花花。一審高雄地院依妨害性自主罪，判阿宗1年刑期；阿宗不服上訴，並表示願意賠償30萬元和解。二審高雄高分院查出，阿宗除了肢體猥褻外，還曾傳送「就喜歡你啊，想老牛吃嫩草」、「我要當妳的男人」、「給我妳的心和妳的人啊」、「要不要讓我抱抱」等性暗示言語騷擾花花；此外加上監視器畫面、阿宗的測謊結果以及花花不願和解等情狀，最終維持一審刑度，全案確定。

然而，阿宗不服結果聲請再審，主張花花主動製造機會讓2人獨處，訊息對話中2人互稱為「老公、老婆」，且案發時花花有兩份工作，無經濟壓力，不可能因為一份時薪133元的工作，隱忍他利用權勢猥褻。

對此，高雄高分院再次勘驗相關事證後，仍不採信阿宗說詞，並且確認阿宗犯行，最終駁回再審，全案不得抗告。

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