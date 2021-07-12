22歲女載閨蜜出事！違規左轉害真理褲妹濺血　 撞車男也涉酒駕

記者李忠憲／台中報導

楊姓女子12日深夜開白色小客車載嚴姓友人走文心路，疑似違規左轉，對向鍾姓男子開黑色小客車反應不及攔腰撞上，嚴女和鍾男都受輕傷。但警方酒測發現，鍾男酒精濃度超標，除依公共危險罪嫌將他送辦外，也將調查釐清事故原因。

▲白色小客車違規左轉遭撞，彈回到中央分隔島。（圖／民眾提供）

▲黑色小客車直接撞上人行道阻車柱。（圖／民眾提供）

11日深夜11點多，一輛白色小客車走文心路三段打算左轉西屯路，疑似未遵守交通號誌違規左轉，結果對向直行的黑色小客車反應不及，直接撞上白車。黑車撞擊後直衝人行道的車阻柱，車頭嚴重毀損。白車則撞擊後彈回卡在中央分隔島上，2車安全氣囊都爆開。

37歲黑車駕駛鍾姓男子受到輕傷，他供稱當時車速有點快，看到對方轉出來已經反應不及就撞上去。白車副駕駛座穿真理褲的29歲嚴姓女子，則因為撞擊力道猛烈，也受到輕傷無法自行下車，最後由消防人員將她攙扶下車，送上救護車後送醫治療。白車駕駛22歲楊姓女子則沒有受傷。

警方到場後現場採證，並對2車駕駛進行酒測，發現鍾男酒測值高達0.54，楊女則為0。警方初判，楊女違規左轉，鍾男未注意車前狀況，除將釐清肇責外，另也依公共危險罪嫌將鍾男送辦。

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