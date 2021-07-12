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今年最強暴雨炸北京！「上班如夜行」　河北武安民眾抱樹求生

▲▼華北最強暴雨來襲。（圖／翻攝自）

▲山西五台山10日晚間突降暴雨，山體滑坡造成交通阻塞。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸華北最強暴雨來襲！北京11日起迎今年以來最強降雨，截至目前，北京首都國際機場及北京大興國際機場航班共取消494架。7月11日12 時起，北京山區景區及鄉村民宿、鄉村旅遊民俗戶將暫停營業。據網友曝光畫面顯示，山頭電閃雷鳴，民眾開車上班如夜行。

據《央視新聞》報導，天氣預報顯示，11日到23日，北京、天津、河北、山西東部、山東西北部和南部、河南西北部等地有暴雨。此次天氣過程影響範圍廣、累計雨量大、極端性明顯、多強對流和大風天氣、致災風險高。

北京市規劃自然資源委和市氣象局11日12時聯合發布地質災害氣象風險黃色預警。未來48小時，北京市山區發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的風險較高，請注意防範。

北京市防汛指揮部指出，全市於11日17時啟動黃色預警響應，山區防止地質性災害，城區防止水澇。11日晚至12日暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動。相關各區加強山區防範應對，及時關閉涉山涉水旅遊景區和民俗戶、封閉山洪溝道等。

北京市防汛指揮部建議，全市不涉及城市運行的機關、企（事）業單位12日可以采取彈性上班方式或錯峰上下班，確保安全。

▲▼華北最強暴雨來襲。（圖／翻攝自）

▲華北最強暴雨來襲。（圖／翻攝自南方都市報）

據《南方都市報》報導，此外，河北省武安市也遭受猛烈的暴雨侵襲！當地氣象臺11日16時18分發布暴雨黃色預警信號，武安市冶陶降水已達97.1毫米，且降水仍將持續。

7月11日晚，一位居住在武安市區的聶姓居民表示，「目前雨勢仍然很大，部分街道已被雨水淹沒，快成河了。」根據網友發布的影片顯示，暴雨導致武安街頭內澇嚴重，有市民抱著街道大樹自救，甚至還有路邊車輛被激流沖走的畫面。

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