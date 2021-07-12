樹林汽修廠大火「延燒2鐵皮屋」　小吃店慘波及250m²全毀

▲樹林一間汽車修護廠發生大火，共2間鐵皮屋遭大火吞噬。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區12日凌晨0時許，中山路三段、中佳路路口一間汽車修護廠突然發生火警，火勢迅速蔓延，整間鐵皮建物陷入火海，還波及一旁的越南小吃店。警消到場拉水線射水，約50分鐘後成功撲滅火勢，所幸無人受困傷亡，燃燒面積約250平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲警消不斷朝屋內射水灌救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，事發時汽車修護廠已關門，無人在內，有人發現修護廠有冷氣室外機燒起來，於是打電話報警求助，但修護廠內放置大量易燃物，火勢迅速擴大，鐵皮屋很快陷入火海，緊鄰的越南小吃店也遭大火燒燬。

警消獲報趕抵，發現起火的鐵皮建物已全面燃燒，大火延燒到相鄰的鐵皮屋，一共2間鐵皮屋燃燒，於是立即佈線射水，同時利用破壞器材，將鐵門及建物外牆破開，以利射水灌救，並升起雲梯車從高處灑水降溫。

▲警消利用破壞器材破開鐵門。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局執行秘書張易鴻表示，警消於凌晨0時53分獲報，出動102名警消、33輛各式救助車輛到場，南雅的重機械救助車隊也到場，利用機具破壞鐵門協助救災，經持續射水灌救，火勢在1時31分獲得控制，並於54分成功撲滅，燃燒面積約250平方公尺，起火原因有待調查釐清。