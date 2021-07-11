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有「兩痛一水」Delta症狀！染疫神秘男病毒量超高　足跡跨3縣市

▲▼彰化縣政府公布新增1例。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化縣政府公布新增1例。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天新增一名20多歲男子確診，個案曾於7日下午3點至新光三越百貨台中中港店，在名牌店及知名餐廳4小時，彰化縣衛生局指出，該男子有流鼻涕及呼吸道症狀，主動就醫Ct值14，病毒量超高，足跡至少跨中彰投3縣市，是屬於跨縣市年輕人社交活動傳播鏈的一環，目前已經匡列2職場及家人，大約20多人進行採檢。

新光三越台中中港店先前曾因櫃姐染疫停業，今天又發生彰化男有確診者足跡休館一日，彰化縣今天也公布他昨(10)日下午2點10分前往鹿港忠義廟足跡停留30分鐘，下午鹿港鎮公所也前往周遭內外大清消，依據衛生局公布的疫調圖，只知該名神秘男子是彰化人，是家中小兒子，自己在外獨居，任職2份工作，其餘無法進一步得知。

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衛生局長葉彥伯指出，該男子7月8日因有流鼻涕及呼吸道症狀到診所就醫，醫師請他到醫院進一步採檢，10日採檢結果Ct值14，病毒量超高，男子雖未與父母親住在一起，但他偶有回家探視，因此家人全部被匡列居家隔離；至於2職場的接觸者，也匡列將近20人，採檢結果尚未出爐。

▲鹿港鎮公所大清消。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港鎮公所大清消。（圖／記者唐詠絮翻攝）

已在全球上百國家流行Delta病毒，傳染力強1.6倍，症狀也不同，不能靠發燒篩檢，其症狀況和感冒的「兩痛一水(頭痛、喉嚨痛、流鼻水)比較類似，因此這名有流鼻涕感冒症狀的確診男病毒基因定序，還需要進一步確認。

葉彥伯強調，該男子的足跡與之前傳播鏈有重疊，是與跨縣市年輕人社交活動傳播鏈有關，相關的疫調及接觸者，目前都還在進一步調查中，由於男子年紀僅20歲，在名品店消費，可見經濟能力不差，是否與從事「人與人的連結」有關，則不願多加回應。

▲▼彰化縣政府公布新增1例。（圖／記者唐詠絮攝）

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