南韓年輕感染者「幾何式」暴增！一周3千人染疫　8月底才能打疫苗

▲南韓不少年輕族群11日在首爾車站前的篩檢站排隊等候接受篩檢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日新冠疫情升溫，不僅連續3天單日新增確診數突破1200例，就連20至30多歲年輕族群也因Delta病毒迅速擴散，導致短短一周內暴增3千多人染疫，南韓防疫當局呼籲年輕族群，就算沒有類似症狀，也應儘早接受篩檢。不過，依照南韓制定的接種計畫，年輕族群最早恐怕得等到8月才有疫苗可以打。

根據《紐西斯通訊社》報導，南韓疾病管理廳今（11）日的統計結果顯示，從7月5日至11日連續一周以來，20多歲的感染者占1984人、30多歲感染者占1409人，合計20至39歲年輕族群共有3393人，占一周以來總確診者7962人的比率為42.6%，與上周累計的2082人相比，足足暴增近1300人。

然而南韓近來即便年輕感染者大幅增加，在疫苗接種計畫的安排上，恐怕至少還得等到8月中旬以後！雖然明（12）日起開放50多歲民眾事前預約登記接種疫苗，但包括40多歲以下的青壯年族群具體接種計畫，至今仍尚未明朗化，這表示短期內恐無法有效控制年輕族群感染激增的現象。

疾病管理廳中央防疫對策本部第2副本部長權埈郁9日記者會上表示，「高齡族群、慢性疾病患者、醫療院所人員最優先實施疫苗接種，由於7月底到8月中將預計進行50多歲族群的疫苗接種，因此交會迅速推動，待8月中旬50多歲民眾疫苗接種結束後，會迅速推動40多歲以下青壯年族群接種。」

從該段話可以推估，南韓20至40多歲青壯年族群，恐怕也得等到8月底之後才有機會開放接種。由於20至30多歲年輕族群的群聚感染大多從酒吧、夜店而起，也因此政府再度呼籲，年輕族群應儘早接受篩檢，同時近期內應減少各種非必要聚會、減少活動量。

擔憂20至30多歲年輕族群恐怕成為國內的獵巫對象，高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（김우주）表示，「（南韓）政府雖自誇疫苗採購上沒有問題，但最後還不是向以色列交換快要過期的輝瑞疫苗？20、30多歲族群他們沒有錯！」

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