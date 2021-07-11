日韓元首會談有「巨大進展」！傳日本已同意文在寅出席東奧要求

▲日媒指出，日韓兩國政府就文在寅東奧訪日等議題進行協商。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京奧運即將於7月23日開幕，傳出南韓青瓦台與政府正研擬方案，讓總統文在寅與外交部長鄭義溶出席開幕式，並趁訪日之際會晤日本首相菅義偉，尋求增進日韓關係的機會。日媒引述消息人士說法指出，日韓兩國政府就此事正進行磋商，且日本已同意南韓提出的日韓元首峰會要求。

根據日媒《日本經濟新聞》今（11）日報導，南韓外交部長鄭義溶傳不僅會隨同文在寅訪日，還會於8月再次訪日，與日本外務大臣茂木敏充進行會談，目前日韓兩國政府仍就時間安排上進行協商。

至於日韓元首峰會的進行時間，日媒《共同社》引述日本總理官邸消息人士的說法推測，由於菅義偉需要會晤來訪的各國元首或政要人物，因此可能會依照平均每人分配會晤時間15分鐘的慣例，與文在寅見面15分鐘。

不過南韓則希望，文在寅與菅義偉的會晤時間可以長達至少1小時，盼能藉此次機會修補破裂的日韓關係，解決二戰以來的慰安婦、朝鮮籍非法徵用勞工等歷史爭議，然而這與日方計畫在短時間內完成會晤的構想相違背。

日本政府消息人士表示，「日本雖有可能藉此機會再次傳達對於歷史問題的原則性立場，但雙方不太可能藉此機會達成任何協議或交涉」；日本外務省某幹部則表示，日方單純只將文在寅視為出席東奧開幕式的其中一國元首，但這不代表日方得就歷史問題向韓方讓步，來爭取文在寅訪日。

據悉，先前日本國內媒體屢次釋出文在寅訪日的消息，不過卻隨即遭到日、韓兩國政府否認。根據韓媒《News1》報導，南韓青瓦台與政府的態度堅定，認為若沒有日韓元首會談做為條件，則將難以繼續推動文在寅訪日，不過至今南韓尚未收到日本發出的邀請函。

►傳文在寅有意「東奧訪日」！擬會晤菅義偉改善關係 遭日韓當局否認

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast