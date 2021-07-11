40年老伴土石流失蹤…遺體5天後尋獲　老翁悼：妳終於回來了

▲日本靜岡縣熱海市發生大規模土石流災害。（圖／路透）



文／中央社

71歲的田中公一在日本靜岡縣熱海市土石流災難中與妻子田中路子失聯，搜救人員8日尋獲妻子遺體。田中公一今天受訪時用「妳終於回來了，歡迎回家」，來悼念結髮約40年的妻子。

熱海市伊豆山地區7月3日發生大規模土石流造成嚴重災情，至今奪走9條人命，還有20人下落不明，警消等單位投入約1700名搜救人員持續搜救。

日本產經新聞、每日新聞報導，田中公一3日在土石流災情發生前，受妻子之託駕車外出確認友人是否平安，返家時才發現自家已遭受土石流侵襲。

田中家因為受到土石流侵襲，傾斜倒向鄰居家；他返家後一直呼喊妻子名字但無人回應，沒多久發現土石流變得很湍急，趕緊拿著正在充電的手機就往外逃。

結果他一看手機，才發現妻子打來求救的未接來電。後來得知，妻子在遇難前有聯絡友人，說自己身體被夾住動彈不得，需要救助。

遲遲無法聯繫上妻子的田中公一，直到3日下午5時左右又再度返家查看，發現自家屋頂已完全被土石流沖毀的別棟建築物壓毀。他隔天重回土石流現場，想再回家看看，結果被警消人員以危險地區制止。

8日當天持續降雨，迫使搜救作業一度中斷，結果搜救人員就在當天尋獲田中路子遺體。田中公一接獲警方來電，當晚前往認屍。警方研判田中路子可能是受到壓迫死亡。

田中公一說，本來以為下雨大概找不到妻子了，「託大家的福最後終於找到了」。

田中公一說，雖然很感謝最後能找到妻子遺體，但因為還有很多人至今下落不明，所以也無法感到開心，「為什麼會發生這樣的事」，是田中公一心中至今難解的疑惑。

田中公一與妻子的第4個孫子日前出生，夫婦倆人在受災前才聊到孩子已長大，連孫生都出生了，作為父母的責任已結束。田中公一說，會努力活下去，也想跟妻子說，「我會好好照顧妳姊姊」。

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