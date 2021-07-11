獨／特斯拉國道離奇自撞分隔島！　女車主美腿見血：人生跑馬燈

記者黃宥寧／綜合報導

超驚魂！女車主Stacy日前駕駛特斯拉行經國道一號南下路段，沒想到在279K時，在使用「自動輔助駕駛」狀態下，因不明原因，車子失控撞上分隔島，安全氣囊也全爆，所幸她繫著安全帶，並無造成嚴重傷害。Stacy受訪表示，車子已確定全損，若維修恐要百萬，後續將由超維向美國查詢後端系統釐清車道維持輔助系統是否運作或失靈。

▲女車主Stacy開特斯拉使用車道維持輔助，車子竟失控撞上高速公路分隔島。（圖／Stacy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Stacy接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，她去年8月購入160.99萬的Model 3 SR 車型，且另外加11.1萬購買EAP(EnhancedAutopilot，增強型自動輔助駕駛)。對特斯拉性能且駕駛上都是熟悉，事發當天她有使用車道維持輔助，一路本來順順在高速公路直線開著，也將自動變換車道選項關著，車子並不會自己亂變換車道。

「人生跑馬燈，第一次出現過」她餘悸猶存描述，6月19日她駕駛特斯拉要到高雄，沒想到開在國道一號279公里處，車子突然間「發了瘋似開去撞分隔島」車身往左衝，讓她來不及反應，一秒就撞上，氣囊全爆開，也完全看不見前方視線，所幸她有繫安全帶，在一陣撞來撞去車子才停下，她奮力踢開車門，這時才發現車子已從中線車道飛到內線車道。

▼安全氣囊爆開，車子全損維修恐上百萬。（圖／Stacy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

下車後，她無助站在高速公路最內側，也不知道手機飛到哪，根本無法打電話求救，好險有位帥哥車主停下車來幫她打電話，才結束這場失控記。

Stacy後來做筆錄，當警察問「怎麼撞到的？」她也納悶心想，「我還真的也不知道」同時也表示，從18歲開車到現在31歲，實在沒遇過這麼荒唐的事！

事後她也馬上打電話到特斯拉詢問，問看看車道維持是不是有被解除，否則怎麼會這樣？但她也認為，「就算是解除，不是也應該應該先直線開，怎麼會是一下子就直接往左邊去？」真的太荒謬。

但維修廠人員回應，「可能爆胎造成」，但她認為當下輪胎好好的整顆脫落在旁邊躺著，絕不可能是爆胎造成。目前後續只能等美國查後端系統才能釐清真正原因。

▼所幸Stacy當下有繫安全帶，並無受到太嚴重傷害。（圖／Stacy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Stacy無奈表示，車子確定全損，但幸運的是她並無受到太嚴重傷害，也沒波及到其他人，雖然事後想起來還是覺得挺恐怖，也希望人生遇到這一次就好。同時，她也想透過這次經驗告訴大家，行車還是要多注意。她也感謝特斯拉帶給她近1年的科技美好，更對記者幽默的說，「我可能是開油車的命吧，目前會先跟特斯拉暫時告別一段時間。」

《ETtoday新聞雲》整理

特斯拉Model 3：Stand Range 標準續航版

動力型式：電動

車身座位：4門5人座

滿電續航里程：448km

驅動型式：後輪驅動

最高時速：225km/h

靜止起步到時速100公里：5.6秒

建議售價：160.99萬



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