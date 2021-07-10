健保推Covid 19通行證　陳時中：站在服務角度，不能作為公正使用

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染月餘，三級警戒也持續延長，為了便於民眾出示採檢證明，健保署推出「Covid 19通行證」，作為解封後出行依據。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，健保做的Covid 19通行證是站在服務角度，還不能作為公正使用，之後會開發出另一套系統，目前資訊組還在密切研議中。

健保署長李伯璋表示，會推出「Covid 19通行證」的動機，在於近期因為北農、環南市場群聚，許多人都有做快篩，加上民眾施打疫苗越來越普及，才會將資訊整合在系統裡，便於未來降級後，得以直接出示篩檢或接種證明。

陳時中表示，「Covid 19通行證」的改變，是把相關紀錄列在相同欄位，把身分證字號放到上面去，想要運用的單位可以盡量運用，但還不能作為公正使用，因為認證需要手續，之後會用健保資料或發展其他系統，目前資訊組也在密切研議中。

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李伯璋提到，目前健保快易通已經有1100萬人登錄、下載量也有600多萬人，近期會先推出國內版，衛福部現在也在規劃疫苗證明書，作為國際通行依據，希望此次推出的Covid 19通行證可以做為疫苗護照雛形。

李伯璋說，民眾下載健康存摺後，除了秀出陰性證明，若有做人工關節的民眾，也可以在機場出示健康存摺中的X光片，協助快速通關，未來在海外就醫時，也可以直接讓對方看過去曾服用的藥物，減少就醫障礙。