+30全在北台灣！嘉義持續破紀錄「連1個月+0」　確診地圖曝

▲0710本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）
網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（10）日公布國內新增31例本土病例，另有6例死亡；雖然整體近期疫情趨勢向下，但相較前幾天僅剩雙北有確診，今日除了雙北，桃園和基隆又再出現案例，確實不得掉以輕心；不過，嘉義市連續31天無新增個案，繼續更新「本島新紀錄」。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，迅速掌握全台最新狀況。
指揮中心表示，今日新增之31例本土病例，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今（2021）年6月22日至7月9日。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0710全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）
指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。
全台今年已累計 13,910 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,615 人
台北市 4,660 人
基隆市 307 人
桃竹苗
桃園市 715 人
新竹市 38 人
新竹縣 108 人
苗栗縣 547 人
中彰投
台中市 194 人
南投縣 37 人
彰化縣 264 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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