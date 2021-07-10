+30全在北台灣！嘉義持續破紀錄「連1個月+0」　確診地圖曝

▲0710本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（10）日公布國內新增31例本土病例，另有6例死亡；雖然整體近期疫情趨勢向下，但相較前幾天僅剩雙北有確診，今日除了雙北，桃園和基隆又再出現案例，確實不得掉以輕心；不過，嘉義市連續31天無新增個案，繼續更新「本島新紀錄」。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，迅速掌握全台最新狀況。

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今（2021）年6月22日至7月9日。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0710全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

全台今年已累計 13,910 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,615 人

台北市 4,660 人

基隆市 307 人

桃竹苗

桃園市 715 人

新竹市 38 人

新竹縣 108 人

苗栗縣 547 人

中彰投

台中市 194 人

南投縣 37 人

彰化縣 264 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人