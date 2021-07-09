揮霍72億被富豪趕走譏：超級富婆　海邊纏猛男近況曝

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▲呂姵霖保養得宜。（圖／翻攝自IG／yvonneluitrust，下同）

圖、文／CTWANT

香港富豪劉鑾雄綽號「大劉」，是當地四大富豪之一，在《富比世》2019年全球億萬富豪榜中名列第65，資產達到169億美元。感情方面，劉鑾雄曾和女星蔡少芬有過一段情，後來和呂麗君（現改名呂姵霖）相戀，自稱為對方砸下72億元，卻仍以分手收場。如今女方致力公益，日前更PO出和猛男交纏的照片，生活相當愜意。

據了解，劉鑾雄1973年赴加拿大安大略省溫莎大學留學，本科讀電子專業，後轉讀數學專業，求學期間結識在滑鐵盧大學留學的原配妻子寶詠琴，1977年結婚，1992年離婚，育有兒子劉鳴煒及女兒劉秀融；1991年，劉鑾雄看中剛在香港小姐奪得季軍的蔡少芬，還大手筆砸下百萬元替對方舉辦18歲生日派對。

至於呂麗君，起初則在英國精品名牌店工作，與劉鑾雄當時的女友成了閨密，後於2002年和對方交往，陸續替男方產下1對子女；交往期間，劉鑾雄和呂麗君在英國、香港等多處置產，加上2人都對藝術品情有獨鍾，經常在拍賣會上出雙入對，2006年更以1.35億港幣標下藝術大師安迪沃荷的《毛澤東》印絲肖像畫作。

雖然劉鑾雄與呂麗君一度愛得甜蜜，最後仍感情生變，2016年大動作登報宣布分手，怒斥女方多年來哄騙他超過20多億元港幣（約新台幣72億元），並嘲諷她是「百分之百蠢人」、「超級富婆」等。2人情斷後，呂麗君大力投入慈善行業及社會福利工作，2013年當選第十二屆北京市政協委員，同年成立呂麗君基金會。

呂麗君日前在IG曬出照片，只見她穿著黑色連身泳裝，秀出魔鬼S曲線，和一名身穿白色背心的猛男在海邊做瑜珈；值得注意的是，雖然呂麗君今年已經44歲，但她保養得宜，除了身材依然苗條，皮膚也相當緊緻，看不出太多歲月痕跡。畫面曝光後，大批網友忍不住驚呼「太美了吧」、「平行感和身型都太好」。

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